Коронавірус здасться казкою: танення вічної мерзлоти звільнить нові віруси і бактерії

Танення вічної мерзлоти в Арктиці може привести до вивільнення стійких до антибіотиків бактерій, невідкритих вірусів і навіть радіоактивних відходів ядерних реакторів часів холодної війни

Танення вічної мерзлоти може звільнити невідомі віруси / Фото: Pixabay

Вічна мерзлота покриває близько 23 мільйонів квадратних кілометрів в північній півкулі, а вік більшої її частини становить до мільйона років – чим глибше, тим старше.

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Через зміни клімату, за розрахунками вчених, до 2100 року може бути втрачено до двох третин поверхневої вічної мерзлоти.

Танення виділяє в атмосферу парникові гази – вуглекислий газ і метан, а також викликає різкі зміни ландшафту, але наслідки можуть бути куди масштабніше, пише phys.org.

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Вічна мерзлота на глибині більше трьох метрів є однією з небагатьох середовищ на Землі, яка не зазнала впливу сучасних антибіотиків. Було виявлено, що понад 100 різноманітних мікроорганізмів в глибокій вічній мерзлоті Сибіру стійкі до антибіотиків.

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У міру танення ці бактерії можуть змішатися з талою водою і створити нові стійкі до антибіотиків штами.