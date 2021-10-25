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Коронавірус здасться казкою: танення вічної мерзлоти звільнить нові віруси і бактерії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
25 жовтня, 20:50
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Танення вічної мерзлоти в Арктиці може привести до вивільнення стійких до антибіотиків бактерій, невідкритих вірусів і навіть радіоактивних відходів ядерних реакторів часів холодної війни
Танення вічної мерзлоти може звільнити невідомі віруси
Танення вічної мерзлоти може звільнити невідомі віруси / Фото: Pixabay

Вічна мерзлота покриває близько 23 мільйонів квадратних кілометрів в північній півкулі, а вік більшої її частини становить до мільйона років – чим глибше, тим старше.

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Через зміни клімату, за розрахунками вчених, до 2100 року може бути втрачено до двох третин поверхневої вічної мерзлоти.

Танення виділяє в атмосферу парникові гази – вуглекислий газ і метан, а також викликає різкі зміни ландшафту, але наслідки можуть бути куди масштабніше, пише phys.org.

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Вічна мерзлота на глибині більше трьох метрів є однією з небагатьох середовищ на Землі, яка не зазнала впливу сучасних антибіотиків. Було виявлено, що понад 100 різноманітних мікроорганізмів в глибокій вічній мерзлоті Сибіру стійкі до антибіотиків.

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У міру танення ці бактерії можуть змішатися з талою водою і створити нові стійкі до антибіотиків штами.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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