Колонізація Марса відкладається: SpaceX заборонили запуски Starship як мінімум до весни

Компанія Ілона Маска не зможе розпочати запуск свого надважкого корабля Starship до кінця лютого через рішення Федерального управління цивільної авіації США

Starship поки що не зможуть запускати на орбіту

Держорганам США потрібно як мінімум два місяці для завершення екологічної експертизи орбітальних запусків кораблів з Бока-Чіка, штат Техас.

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FAA не змогло вкластися в початковий крайній строк 31 грудня 2021, і тепер обіцяє надати остаточну оцінку 28 лютого, пише Space News.

Ця перевірка, або програмна екологічна оцінка – PEA, є ключовою вимогою отримання ліцензії на запуск.

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Раніше FAA отримало більше 18 тисяч коментарів громадськості до чорнової версії звіту, випущеної у вересні.

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Два публічні слухання з цього питання у жовтні викликали безліч коментарів як на підтримку, так і проти планів SpaceX.

У листопаді засновник SpaceX Ілон Маск висловив надію на отримання ліцензії наприкінці 2021 року, щоб провести перший запуск у січні чи лютому 2022. Він також розкрив подробиці майбутньої колонізації Червоної планети.

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Втім, Starship до запуску ще має пройти серію випробувань як самого корабля, так і його надважкого прискорювача, і їх поки що не провели. Також немає гарантії, що останній термін 28 лютого не продовжать знову.

Нагадаємо, раніше Китай поскаржився ООН на загрозу від Starlink, заявивши, що його космічна станція була змушена ухилятися від супутників Ілона Маска.