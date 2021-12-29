Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 ▶ Новорічний плейлист 🎄 Що зміниться з 1 січня 🔱 Справа Порошенка
СЬОГОДНІ Техно

Колонізація Марса відкладається: SpaceX заборонили запуски Starship як мінімум до весни

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
29 грудня, 13:19
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Компанія Ілона Маска не зможе розпочати запуск свого надважкого корабля Starship до кінця лютого через рішення Федерального управління цивільної авіації США
Starship поки що не зможуть запускати на орбіту
Starship поки що не зможуть запускати на орбіту

Держорганам США потрібно як мінімум два місяці для завершення екологічної експертизи орбітальних запусків кораблів з Бока-Чіка, штат Техас.

Читайте також: Cargo Dragon доставив на МКС клітини людей та ще три тонни вантажів

Реклама

FAA не змогло вкластися в початковий крайній строк 31 грудня 2021, і тепер обіцяє надати остаточну оцінку 28 лютого, пише Space News.

Ця перевірка, або програмна екологічна оцінка – PEA, є ключовою вимогою отримання ліцензії на запуск.

Реклама

Раніше FAA отримало більше 18 тисяч коментарів громадськості до чорнової версії звіту, випущеної у вересні.

Читайте також: Ілон Маск запустив на орбіту ще півсотні супутників для глобального інтернету

Реклама

Два публічні слухання з цього питання у жовтні викликали безліч коментарів як на підтримку, так і проти планів SpaceX.

У листопаді засновник SpaceX Ілон Маск висловив надію на отримання ліцензії наприкінці 2021 року, щоб провести перший запуск у січні чи лютому 2022. Він також розкрив подробиці майбутньої колонізації Червоної планети.

Читайте також: Мінус CO2: Ілон Маск здобуде паливо для своїх ракет із атмосфери

Втім, Starship до запуску ще має пройти серію випробувань як самого корабля, так і його надважкого прискорювача, і їх поки що не провели. Також немає гарантії, що останній термін 28 лютого не продовжать знову.

Нагадаємо, раніше Китай поскаржився ООН на загрозу від Starlink, заявивши, що його космічна станція була змушена ухилятися від супутників Ілона Маска.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Червона планета
Щоденник марсохода
Цікаво
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
Останні новини
Більше новин
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

48773.63

Binance Coin (BNB)

530.49

Dogecoin (DOGE)

0.18

Litecoin (LTC)

157.08

Theta (THETA)

4.53

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти