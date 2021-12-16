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Рятують клімат: Нью-Йорк повністю перейде з газу на електрику

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
16 грудня, 10:38
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Міська рада Нью-Йорка проголосувала за відмову від використання газу в нових будинках, у терміновій перспективі це мало що вирішить, але ось у майбутньому знизить викиди вуглецю
Нью-Йорк відмовиться від газу у нових будівлях
Нью-Йорк відмовиться від газу у нових будівлях / Фото: Pixabay

У цьому рішенні американський мегаполіс йде стопами десятків міст США, які прагнуть перейти від викопного палива до чистіших форм енергії.

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У нових будівлях для обігріву та приготування їжі використовуватимуть електрику, пише Reuters.

У міській раді вважають, що зможуть досягти вуглецевої нейтральності вже до 2050 року. Закон застосують до нових будівель заввишки до семи поверхів вже з кінця 2023 року і від семи – з 2027 року.

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Щоправда, низка нових будівель, пов'язаних із виробництвом, а також пральні, лікарні та комерційні кухні отримають винятковий дозвіл на використання газу.

Найбільшим містом США, яке заборонило газ у новобудовах, до цього був Сан-Хосе у Каліфорнії з населенням близько 1 млн людей.

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Нагадаємо, раніше вчені розповіли, як виглядала б планета Земля якби на ній ніколи не з'являлося людство.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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