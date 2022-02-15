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Астрономи змогли знайти чорну діру-невидимку: як їм це вдалося

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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15 лютого, 09:27
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Команда, що використовує космічний телескоп Hubble, знайшла унікальний об'єкт: чорну діру, яка зовсім невидима
Невидима чорна діра знайдена у космосі
Невидима чорна діра знайдена у космосі / Фото: ESA

У 2019 році астрономи зробили перше в історії пряме зображення чорної діри завдяки матеріалу, що світиться в її присутності.

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Але багато чорних дірок практично неможливо виявити, але тепер вдалося знайти об'єкт-невидимку. Live Science.

Чорні діри – це те, що залишається п після смерті великих зірок і колапсу їхніх ядер. Ніщо не може рухатися досить швидко, щоб уникнути їх, включаючи світло.

Астрономи зацікавлені у вивченні чорних діро, тому що вони можуть багато розповісти нам про те, як помирають зірки.

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Може здатися, що чорні діри невидимі за визначенням, адже вони заслужили свою назву завдяки своїй здатності вловлювати світло.

Але ми все ще можемо виявити їх після того, як вони взаємодіють з іншими об'єктами завдяки їхній сильній гравітації.

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Вчені з'ясували, що маса знайденої чорної діри приблизно в сім разів перевищує масу нашого Сонця, і вона знаходиться на відстані близько 5 тисяч світлових років від нас.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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