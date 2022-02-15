Астрономи змогли знайти чорну діру-невидимку: як їм це вдалося

У 2019 році астрономи зробили перше в історії пряме зображення чорної діри завдяки матеріалу, що світиться в її присутності.
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Але багато чорних дірок практично неможливо виявити, але тепер вдалося знайти об'єкт-невидимку. Live Science.
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Чорні діри – це те, що залишається п після смерті великих зірок і колапсу їхніх ядер. Ніщо не може рухатися досить швидко, щоб уникнути їх, включаючи світло.
Астрономи зацікавлені у вивченні чорних діро, тому що вони можуть багато розповісти нам про те, як помирають зірки.
Може здатися, що чорні діри невидимі за визначенням, адже вони заслужили свою назву завдяки своїй здатності вловлювати світло.
Але ми все ще можемо виявити їх після того, як вони взаємодіють з іншими об'єктами завдяки їхній сильній гравітації.
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Вчені з'ясували, що маса знайденої чорної діри приблизно в сім разів перевищує масу нашого Сонця, і вона знаходиться на відстані близько 5 тисяч світлових років від нас.
Раніше ми писали:
- Телескоп зробив фотографію того, як чорні дірки злилися в танці, ніби герої космічного роману
- Також у магнітному полі відомої галактики виявили структуру подвійної спіралі, що разюче нагадує збільшений ланцюг ДНК.
- Таємнича хмара, що пережила зіткнення з чорною дірою, виявилося молодими зірками, які вчені нарешті ідентифікували.