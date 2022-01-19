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Число з 18 нулями: вчені назвали кількість чорних дір у Всесвіті

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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19 січня, 15:44
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Оскільки ми не можемо бачити чорні діри, важко точно сказати, скільки їх у нашому Всесвіті, але вчені змогли назвати приблизне число
Вчені з'ясували кількість чорних дір у космосі
Вчені з'ясували кількість чорних дір у космосі / Фото: Wikipedia, NASA

Дослідники вивчили, як формуються та розвиваються ці об'єкти, що дозволило їм дати оцінку кількості чорних дір зоряної маси у Всесвіті.

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Вони назвали досить приголомшливе число: 40 квінтильйонів, або 40 із 18 нулями. Science Alert .

Така кількість, або 40 000 000 000 000 000 000 чорних дір, становить приблизно 1% від усієї звичайної матерії у спостережуваному Всесвіті.

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За словами астрофізиків, це одне з перших та одне з найнадійніших обчислень за всю космічну історію.

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Нова інформація може дати ключ до розуміння процесів зростання та еволюції надмасивних чорних дір, маса яких у мільйони чи мільярди разів перевищує масу Сонця.

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Найважчі з них утворюються внаслідок злиття подвійних чорних дір у скупченнях зірок і пізніше стають ядрами галактик.

Водночас спостереження далекого Всесвіту виявили надмасивні чорні діри в разюче ранньому часі після Великого вибуху.

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Незрозуміло, як ці "бегемоти" так швидко виросли, зазначають дослідники. У своїй роботі астрофізики сподіваються пояснити походження таких "важких зародків".

Нагадаємо, раніше телескоп Hubble показав, як важкі масивні галактики спотворюють реальність у космосі.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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