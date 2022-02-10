Вчені придумали, як здобути енергію чорної діри

Вчені працюють над теорією, яка дозволить використати енергію із чорної діри у космічному просторі

Енергію чорних дір можна спробувати здобути / Фото: NASA

Звичайно, поки що ми не покинули навіть межі Сонячної системи, але в майбутньому могли б використовувати нові джерела енергії.

Читайте також: Вчені виявили чорну дірку, яка вільно плаває у космосі

Реклама

Здавалося б, чорна діра має наскільки потужну гравітацію, що навіть світло не може вирватися, але вчені вважають, що енергію чорної дірки можна здобути, пише Science Focus.

Наприклад, навколо горизонту подій чорної діри існує еліпсоїдальна ділянка викривленого простору – ергосфера.

Вчені кажуть, що при наближенні до обрії подій певної речовини воно розбивається надвоє. Водночас одна частина падає в чорну дірку та поглинається нею , а інша отримує енергію і летить у протилежний бік.

Реклама

Фактично чорна дірка віддає частину свого моменту імпульсу. Так маса, яка отримала від чорної дірки енергію, може передати її людям.

Раніше ми писали: