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Вчені придумали, як здобути енергію чорної діри

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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10 лютого, 18:34
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Вчені працюють над теорією, яка дозволить використати енергію із чорної діри у космічному просторі
Енергію чорних дір можна спробувати здобути
Енергію чорних дір можна спробувати здобути / Фото: NASA

Звичайно, поки що ми не покинули навіть межі Сонячної системи, але в майбутньому могли б використовувати нові джерела енергії.

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Здавалося б, чорна діра має наскільки потужну гравітацію, що навіть світло не може вирватися, але вчені вважають, що енергію чорної дірки можна здобути, пише Science Focus.

Наприклад, навколо горизонту подій чорної діри існує еліпсоїдальна ділянка викривленого простору – ергосфера.

Вчені кажуть, що при наближенні до обрії подій певної речовини воно розбивається надвоє. Водночас одна частина падає в чорну дірку та поглинається нею , а інша отримує енергію і летить у протилежний бік.

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Фактично чорна дірка віддає частину свого моменту імпульсу. Так маса, яка отримала від чорної дірки енергію, може передати її людям.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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