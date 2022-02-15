Астрономы смогли найти черную дыру-невидимку: как им это удалось

Команда, использующая космический телескоп Hubble, нашла уникальный объект: черную дыру, которая совершенно невидима

Невидимая черная дыра найдена в космосе / Фото: ESA

В 2019 году астрономы сделали первое в истории прямое изображение черной дыры благодаря светящемуся в ее присутствии материалу.

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Но многие черные дыры практически невозможно обнаружить, но теперь удалось найти объект-невидимку, пишет Live Science.

Черные дыры – это то, что остается после смерти крупных звезд и коллапса их ядер. Ничто не может двигаться достаточно быстро, чтобы избежать их, включая свет.

Астрономы заинтересованы в изучении черных дыр, потому что они могут многое рассказать нам о том, как умирают звезды.

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Может показаться, что черные дыры невидимы по определению, ведь они заслужили свое название благодаря своей способности улавливать свет.

Но мы все еще можем обнаружить их по тому, как они взаимодействуют с другими объектами благодаря их сильной гравитации.

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Ученые выяснили, что масса найденного черной дыры примерно в семь раз превышает массу нашего Солнца, и она находится на расстоянии около 5 тысячах световых лет от нас.

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