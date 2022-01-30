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Актор, побачивши загибель знаменитого авіатора, вигадав парашут – історія дня за хвилину

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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30 січня, 01:12
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Рівно 150 років тому, 30 січня 1872 року, народився винахідник першого ранцевого парашута, що завоював увесь світ – Гліб Котельников. Дізнайся історію про героя дня за хвилину
Гліб Котельников винайшов парашут
Гліб Котельников винайшов парашут / Фото: Колаж: Сьогодні

З кінця 1903 року, коли брати Райт здійснили перший горизонтальний політ на своєму "Флаєрі-1", на повне зростання постало питання безпеки льотчиків. Кількість загиблих зростала так само швидко, як і кількість авіаперельотів: на початку 1910-х за рік гинули близько ста пілотів

Темою безпеки активно займалися. І парашути, що кріпляться до аеропланів, винайшли. На жаль, сильно збільшуючи вагу летальних апаратів, шансів на порятунок ці "поверхівки" залишали мало. Найчастіше пілоти просто не встигали до них перебратися.

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Але геніальна ідея виготовити рятівний ранець, що одягається на тіло льотчика, осяяла зовсім не інженера, а актора – Гліба Котельникова з театру "Заклад для народних розваг Миколи II". Ідея йому прийшла після того, як у 1910 році на його очах розбився знаменитий авіатор Лев Мацієвич.

Котельников був пристрасно захоплений технікою, особливо – руховими машинами. Пілотні зразки майбутніх парашутів артист випробовував за допомогою авто: розігнавши максимально, відкривав ранець із тканиною, прикріплений ззаду. Ефект супер – двигун глухий.

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Потім з аеропланів скидали манекени відповідної ваги. Теж вдало!

І, нарешті, 5 січня 1913 року, Руан (Франція). Студент Володимир Оссовський стрибає з 60-метрової позначки мосту у річку Сена – парашут РК-1 спрацював чудово.

У процесі вдосконалення Гліб Євгенович замінив важкий льон на легкий шовк, забезпечив край "купола" еластичним тросом, стропи розвів на дві частини, що дозволило керувати приземленням.

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Тим не менш, Великий князь Олександр Михайлович, який відповідав у Російській імперії за оборонпром, заявив: "Парашути в авіації – річ шкідлива, тому що льотчики за найменшої небезпеки будуть рятуватися, надаючи літаки загибелі. Машини дорожчі за людей. Ми ввозимо машини з-за кордону, тому їх слід берегти. А люди знайдуться, не ті, то інші!"

Тож запатентувати ноу-хау довелося у Франції.

До речі, актор-винахідник Котельников створив також напівжорсткі РК-2, РК-3, м'який РК-3, вантажний парашут і навіть колективний для порятунку пасажирів цивільних літаків.

А його могила зараз – місце паломництва парашутистів, під час якого вони залишають на деревах стрічки для затягування парашутів.

Гліб Котельников – ще й письменник

Що стосується сцени, то Котельников зіграв ролі у відомих спектаклях: Сатін з "На дні" Горького, Чичиков з "Мертвих душ" Гоголя, Свидригайлов зі "Злочину та покарання" Достоєвського…

Крім того, його перу належать п'єси: "Спокусниця", "Загадки царівни Олени Прекрасної", "Осел на водопої", "Жрець Озіріса", "Мініатюри". Автор книг "Історія одного винаходу. Російський парашут" (1939), "Парашут" (1943).

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Щодня "Сьогодні" розповідає про людей, які цього дня відзначилися чимось особливим. Короткі історії про видатні події та їхніх героїв.

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Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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