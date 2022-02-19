Ракета врежется в Луну и образует кратер: как еще пострадает спутник

Ранее считалось, что это будет ракета Илона Маска, запущенная в 2015 году, которую использовали для транспортировки зонда NASA Climate Observatory.
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Позже ученые заявили, что это может быть вовсе не ступень SpaceX, но так или иначе ракета образует новый кратер на Луне, пишет Live Science.
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О возможных последствиях столкновения ракеты, которая, как мы ранее писали, оказалась китайской, рассказал профессор планетарных геонаук Дэвид Ротери.
По прогнозам ученых, объект направляется на Луну со скоростью 2,6 км/сек. Столкновение с поверхностью образует кратер диаметром около 20 метров.
Ступень ракеты столкнется с Луной в 14:26 по Киеву, но место столкновения расположено на обратной ее стороне, потому увидеть это будет невозможно.
Кроме кратера, существует риск биологического загрязнения – занесенные человеком микробы и бактерии в будущем могут быть ошибочно восприняты за признаки существования жизни на Луне.
Ранее мы писали:
- Ученые рассказали, какой массы должен быть объект, чтобы сдвинуть с места Луну и заставить ее рухнуть на Землю, и грозит ли Луне ракета Маска.
- Между Землей и Луной строят форпосты: они могут понадобиться как перевалочный пункт.
- Ранее мы писали, что Китай и Россия объединились против NASA, чтобы построить свою базу на Луне.