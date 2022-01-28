Китай и Россия объединились против NASA: строят свою базу на Луне

Китай вместе с Россией собрался создать станцию на Луне к 2035 году, которая будет конкурировать с "Лунными вратами" NASA

Россия и Китай объединились против NASA

Если Lunar Gateway от NASA будет вращаться только вокруг Луны, то ILRS будет иметь как орбитальный аппарат, так и базу на поверхности, а также несколько луноходов.

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Россия и Китай намерены завершить строительство базовой инфраструктуры для ILRS к 2035 году, заявили в Пекине, пишет Daily Mail.

Москва и Пекин проектируют лунную базу с системами энергоснабжения, связи и жизнеобеспечения.

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Ее соберут с использованием технологии 3D-печати, а пока CNSA строит околоземную станцию, где астронавты проводят научные эксперименты, схожие с экспериментами на МКС.

Китай уже создал симулятор, или искусственную Луну, чтобы исследовать влияние низкой гравитации на технику и людей.

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Интересно, что Россия ранее выражала заинтересованность в участии и в программе американцев "Лунные врата", но в 2021 году Роскосмос отказался от этой идеи.

Китай в то же время заверил, что к их совместному с Москвой проекту могут присоединиться другие страны. Пекин хочет высадить первых астронавтов на Луну в 2030 году.

Ранее мы писали, что NASA работает над проектом первой лунной космической станции под кодовым названием Lunar Gateway, которая должна стать "вратами в космос".

Эта станция строится в рамках будущей колонизации Марса, в которой участвует и SpaceX Илона Маска.

Миллиардер хочет создать полноценный город на Красной планете, а Луна станет пересадочным пунктом и лабораторией, которая поможет колонизации других планет.

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