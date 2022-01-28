Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔴 Расстрелы в Днепре ❓ Почему умер Вирчис 👊 США отказали России 📋 Как подготовиться к ЧС
СЕГОДНЯ Техно

Китай и Россия объединились против NASA: строят свою базу на Луне

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 января, 06:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Китай вместе с Россией собрался создать станцию на Луне к 2035 году, которая будет конкурировать с "Лунными вратами" NASA
Россия и Китай объединились против NASA
Россия и Китай объединились против NASA

Если Lunar Gateway от NASA будет вращаться только вокруг Луны, то ILRS будет иметь как орбитальный аппарат, так и базу на поверхности, а также несколько луноходов.

Читайте также: Новая зона конфликта: США и Китай наращивают вооружение вокруг Луны

Реклама

Россия и Китай намерены завершить строительство базовой инфраструктуры для ILRS к 2035 году, заявили в Пекине, пишет Daily Mail.

Москва и Пекин проектируют лунную базу с системами энергоснабжения, связи и жизнеобеспечения.

Реклама

Ее соберут с использованием технологии 3D-печати, а пока CNSA строит околоземную станцию, где астронавты проводят научные эксперименты, схожие с экспериментами на МКС.

Китай уже создал симулятор, или искусственную Луну, чтобы исследовать влияние низкой гравитации на технику и людей.

Реклама

Интересно, что Россия ранее выражала заинтересованность в участии и в программе американцев "Лунные врата", но в 2021 году Роскосмос отказался от этой идеи.

Китай в то же время заверил, что к их совместному с Москвой проекту могут присоединиться другие страны. Пекин хочет высадить первых астронавтов на Луну в 2030 году.

Ранее мы писали, что NASA работает над проектом первой лунной космической станции под кодовым названием Lunar Gateway, которая должна стать "вратами в космос".

Эта станция строится в рамках будущей колонизации Марса, в которой участвует и SpaceX Илона Маска.

Миллиардер хочет создать полноценный город на Красной планете, а Луна станет пересадочным пунктом и лабораторией, которая поможет колонизации других планет.

Ранее мы писали:

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александра Захарова Первый в мире портал в Антарктику установили в Лондоне: как это работает Александра Захарова · Редактор Техно Сегодня
Александр Трикиша В Украину не верят: нашей сборной готовят матч неудачников Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов Илон Маск запускает производство смешных роботов в лосинах: кому они понадобятся Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
Doodle Сегодня
28 января. Иван Плющ. Ровно 30 лет назад Верховная Рада с подачи своего председателя утвердила Государственный Флаг Украины из двух полос: верхняя – синего цвета, нижняя – желтого…
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
X-Files
Мы не одни во Вселенной?
Что мы знаем об инопланетянах
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Что думают пользователи
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

37835.78

Binance Coin (BNB)

383.42

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

109.31

Theta (THETA)

2.94

Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять