Между Землей и Луной строят форпосты: зачем они нужны

Бывший администратор NASA Стив Юрчик запустил стартап Quantum Space, который построит роботизированные форпосты в космосе

Между Землей и Луной строят форпост

Стартап разработает специальные платформы, которые будут использовать роботизированные транспортные средства в космическом пространстве.

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Компания уже запустила работу над платформой космического корабля, который будет работать на точке Лагранжа L-1 между Землей и Луной, пишет Space News.

Точка Лагранжа L1 расположена на расстоянии примерно 60 тысяч километров от Луны. На платформе можно будет размещать полезные грузы, говорят разработчики.

Платформа будет предназначена для технического обслуживания, а вторая часть проекта – космический корабль – будет доставлять грузы и устанавливать их там без помощи людей.

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Доставлять планируют приборы для связи, навигации, дистанционного зондирования, датчики космической погоды.

Первая рабочая платформа будет введена в эксплуатацию в 2025 или 2026 году, но в 2024 также запустят тестовый вариант.

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