Китай наехал на США из-за угрозы от спутников Илона Маска

Китай обвинил США в отказе брать на себя ответственность за проблемы, которые возникают со спутниками Starlink

На спутники Илона Маска снова жалуются

Компетентные органы Китая несколько раз пытались связаться с коллегами из США по электронной почте, но не получили ответа.

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США игнорируют запрос Пекина на эту тему, а ведь еще в 2021 году спутники миллиардера Илона Маска прошли в опасной близости от китайской космической станции, пишет Bloomberg.

Находясь на орбите, китайские астронавты столкнулись с реальной и неотложной угрозой безопасности, подчеркивает Китай.

По словам представителя МИД Китая Чжао Лицзяня, США своим поведением не соответствуют статусу космической державы..

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Мы писали о том, что недавно SpaceX потерял 40 спутников Starlink - причина была в геомагнитной буре из-за вспышек на Солнце.

Сам Илон Маск еще несколько лет назад предполагал, что Китай может увидеть угрозу в его спутниках, так как они раздают интернет, обходя цензуру пекинского правительства.

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