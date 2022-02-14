Китай наехал на США из-за угрозы от спутников Илона Маска

Компетентные органы Китая несколько раз пытались связаться с коллегами из США по электронной почте, но не получили ответа.
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США игнорируют запрос Пекина на эту тему, а ведь еще в 2021 году спутники миллиардера Илона Маска прошли в опасной близости от китайской космической станции, пишет Bloomberg.
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Находясь на орбите, китайские астронавты столкнулись с реальной и неотложной угрозой безопасности, подчеркивает Китай.
По словам представителя МИД Китая Чжао Лицзяня, США своим поведением не соответствуют статусу космической державы..
Мы писали о том, что недавно SpaceX потерял 40 спутников Starlink - причина была в геомагнитной буре из-за вспышек на Солнце.
Сам Илон Маск еще несколько лет назад предполагал, что Китай может увидеть угрозу в его спутниках, так как они раздают интернет, обходя цензуру пекинского правительства.
Ранее мы писали:
- Пользователи нашли в документации к спутниковой тарелке Starlink забавный пункт: нападение на технику динозавра не является гарантийным случаем.
- Миллиардер Илон Маск ответил на критику, что спутники его компании Starlink занимают слишком много места в космосе, заявив, что там поместятся все.
- Гендиректор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер предупредил, что Space X будет доминировать в космической экономике.