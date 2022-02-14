Падающая ракета не принадлежит Илону Маску: что на самом деле врежется в Луну

Ступень ракеты, которая должна упасть на Луну 4 марта, может оказаться вовсе не от SpaceX – астроном признал возможность ошибки

Ракету, которая врежется в Луну, мог запустить Китай

Астроном, которому приписывают открытие предстоящего удара, Билл Грей, объявил, что допустил ошибку, идентифицировав ракету как старую ступень ракеты SpaceX Falcon 9.

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Именно она запустила спутник глубокой космической климатической обсерватории в 2015 году, однако теперь говорят, что к Луне движется другая ступень, пишет Space.

Грей предполагает, что эта ступень может быть частью ракеты "Чанчжэн 3С", которая запустила китайскую лунную миссию "Чанъэ 5-Т1" в октябре 2014 года.

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Проект Virtual Telescope заснял верхнюю ступень ракеты SpaceX Falcon 9, которая, как ожидается, достигнет Луны в марте 2022 года.

Астрономы, отслеживающие его сейчас, говорят, что это, вероятно, ступень китайской ракеты. По-прежнему ожидается, что она врежется в обратную сторону Луны 4 марта в 14:25 по Киеву. Ее не будет видно с Земли.

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