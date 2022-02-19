Ракета вріжеться в Місяць і утворить кратер: як ще постраждає супутник

Раніше вважалося, що це буде ракета Ілона Маска, запущена у 2015 році, яку використовували для перевезення зонда NASA Climate Observatory.
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Пізніше вчені заявили, що це може бути зовсім не щабель SpaceX, але так чи інакше ракета утворює новий кратер на Місяці, пише Live Science.
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Про можливі наслідки зіткнення ракети, яка, як ми писали раніше, виявилася китайською, розповів професор планетарних геонаук Девід Ротері.
За прогнозами вчених, об'єкт прямує на Місяць зі швидкістю 2,6 км/сек. Зіткнення із поверхнею утворює кратер діаметром близько 20 метрів.
Ступінь ракети зіткнеться з Місяцем о 14:26 за Києвом, але місце зіткнення розташоване на звороті, тому побачити це буде неможливо.
Крім кратера, існує ризик біологічного забруднення – занесені людиною мікроби та бактерії в майбутньому можуть бути помилково сприйняті за ознаки існування життя на Місяці.
Раніше ми писали:
- Вчені розповіли, якої маси має бути об'єкт, щоб зрушити з місця Місяць і змусити його впасти на Землю, і чи загрожує Місяцю ракета Маска.
- між Землею та Місяцем будують форпости: вони можуть знадобитися як пункт перевалки.
- Раніше ми писали, що Китай та Росія об'єдналися проти NASA, щоб побудувати свою базу на Місяці.