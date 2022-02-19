Ракета вріжеться в Місяць і утворить кратер: як ще постраждає супутник

Не часто можна спостерігати появу нового кратера на Місяці, але вже 4 березня може з'явитися, коли на поверхню впаде ракета

На Місяці з'явиться новий кратер

Раніше вважалося, що це буде ракета Ілона Маска, запущена у 2015 році, яку використовували для перевезення зонда NASA Climate Observatory.

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Пізніше вчені заявили, що це може бути зовсім не щабель SpaceX, але так чи інакше ракета утворює новий кратер на Місяці, пише Live Science.

Про можливі наслідки зіткнення ракети, яка, як ми писали раніше, виявилася китайською, розповів професор планетарних геонаук Девід Ротері.

За прогнозами вчених, об'єкт прямує на Місяць зі швидкістю 2,6 км/сек. Зіткнення із поверхнею утворює кратер діаметром близько 20 метрів.

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Ступінь ракети зіткнеться з Місяцем о 14:26 за Києвом, але місце зіткнення розташоване на звороті, тому побачити це буде неможливо.

Крім кратера, існує ризик біологічного забруднення – занесені людиною мікроби та бактерії в майбутньому можуть бути помилково сприйняті за ознаки існування життя на Місяці.

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