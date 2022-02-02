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Ракета Илона Маска врежется в Луну: понесет ли за это наказание миллиардер

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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2 февраля, 11:59
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Ракета Falcon 9 с 2015 года летает в космосе по хаотичной орбите, а 4 марта должна врезаться в Луну. Тем не менее, юристы утверждают, что Илон Маск за это вряд ли ответит
Ракета Илона Маска врежется в Луну 4 марта
Ракета Илона Маска врежется в Луну 4 марта / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Один из руководителей спутниковой практики в юридической фирме заявил, что Илон Маск может не нести юридической ответственности за попадание космического мусора на Луну.

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Это связано с тем, что, хотя некоторые международные договоры и правила касаются ответственности за ущерб, причиненный космическими кораблями, любой судебный иск должен основываться на реальном ущербе. А Луна никому не принадлежит.

На Луну упадет ракета SpaceX
На Луну упадет ракета SpaceX / Фото: Flickr

Тем не менее, юридическая ответственность может наступить в случае столкновения ракеты SpaceX с китайским луноходом.

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В такой ситуации вступят в силу два международных соглашения. Речь идет о Договоре по космосу 1967 года и Конвенции о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами 1972 года, сообщает sciencetimes.com.

Илон Маск не ответит за падение ракеты на Луну
Илон Маск не ответит за падение ракеты на Луну

Напомним, ракета SpaceX Falcon 9 в 2015 году вывела в космос аппарат Deep Space Climate Observatory, а затем вторая ступень осталась летать без управления, так как у нее было недостаточно топлива, чтобы вернуться в атмосферу.

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Falcon 9, вероятнее всего упадет на обратную сторону Луны ближе к экватору спутника экватора. Ступень врежется в поверхность со скоростью примерно 2,58 км/с.

Ранее мы писали, что Китай и Россия объединились против NASA чтобы построить свою базу на Луне. Страны собрались создать станцию на Луне к 2035 году, которая будет конкурировать с "Лунными вратами" NASA.

Александр Трикиша
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