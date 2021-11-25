Министерство обороны США сформировало команду для обнаружения и идентификации неопознанных воздушных объектов

Военные США будут искать в небе НЛО

Пентагон запустил оперативную группу для отслеживания НЛО, пересекающих небо в ограниченных военными службами зонах. Ранее ученые сообщали о радиосигнале из центра галактики.

Читайте также: В Британии успешно испытали ракетный двигатель на пластиковых отходах

Реклама

Теперь Министерство обороны создало команду для обнаружения и идентификации любых необычных объектов, пролетающих через специальное воздушное пространство (SUA), пишет Interesting Engineering.

Ранее в 2021 году американская разведка подтвердила факт наблюдений НЛО военными несколько раз.

Наблюдаемые объекты, предположительно, являлись транспортными средствами, передвижение которых указывало на сбор разведывательных данных.

Реклама

Читайте также: Земля может обрасти кольцами из обломков

Новая группа под названием AOIMSG будет работать над:

выявлением и сокращением пробелов "в оперативных и разведывательных возможностях обнаружения";

сбором и анализом оперативных, разведывательных и контрразведывательных данных;

рекомендацией политических, нормативных или законодательных изменений в зависимости от обстоятельств;

определением подходов для предотвращения или смягчения любых возникающих рисков.

"Вторжение любого воздушного объекта в нашу SUA создает опасность для полетов и операций, и может создать проблемы и национальной безопасности", – говорится в сообщении Минобороны США.

Реклама

Военные уже проанализировали 144 наблюдения НЛО, о которых сообщалось с 2004 года.

В том числе, это была информация о летательных аппаратах, которые якобы двигались со скоростью примерно 70 тыс. км/ч и мгновенно меняли направление.

Читайте также: Дочь первого американца в космосе полетает на ракете как туристка

Согласно современной физике, ни одно живое существо не может сделать это на таких немыслимых скоростях.

Чрезмерный импульс буквально разорвал бы органическое тело на части с достаточной силой, чтобы убить человека.

НЛО, подтвержденные правительством, теоретически могут быть передовыми технологиями других стран, они также могут быть передовыми технологиями США, отмечается в публикации.

Читайте также: Обогнать NASA: Китай решил отправить людей на Марс в 2033

Но так или иначе, теория о том, что это могли быть и инопланетяне, пока не опровергнута.

Ранее Штаты начали работу над перехватчиком для гиперзвуковых ракет.

Также мы писали о том, что сигнал, поступивший якобы из космоса, оказался радиопомехой от человека.