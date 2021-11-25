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Пентагон создал оперативную группу для отслеживания НЛО

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
25 ноября, 16:42
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Министерство обороны США сформировало команду для обнаружения и идентификации неопознанных воздушных объектов
Военные США будут искать в небе НЛО
Военные США будут искать в небе НЛО

Пентагон запустил оперативную группу для отслеживания НЛО, пересекающих небо в ограниченных военными службами зонах. Ранее ученые сообщали о радиосигнале из центра галактики.

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Теперь Министерство обороны создало команду для обнаружения и идентификации любых необычных объектов, пролетающих через специальное воздушное пространство (SUA), пишет Interesting Engineering.

Ранее в 2021 году американская разведка подтвердила факт наблюдений НЛО военными несколько раз.

Наблюдаемые объекты, предположительно, являлись транспортными средствами, передвижение которых указывало на сбор разведывательных данных.

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Новая группа под названием AOIMSG будет работать над:

  • выявлением и сокращением пробелов "в оперативных и разведывательных возможностях обнаружения";
  • сбором и анализом оперативных, разведывательных и контрразведывательных данных;
  • рекомендацией политических, нормативных или законодательных изменений в зависимости от обстоятельств;
  • определением подходов для предотвращения или смягчения любых возникающих рисков.

"Вторжение любого воздушного объекта в нашу SUA создает опасность для полетов и операций, и может создать проблемы и национальной безопасности", – говорится в сообщении Минобороны США.

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Военные уже проанализировали 144 наблюдения НЛО, о которых сообщалось с 2004 года.

В том числе, это была информация о летательных аппаратах, которые якобы двигались со скоростью примерно 70 тыс. км/ч и мгновенно меняли направление.

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Согласно современной физике, ни одно живое существо не может сделать это на таких немыслимых скоростях.

Чрезмерный импульс буквально разорвал бы органическое тело на части с достаточной силой, чтобы убить человека.

НЛО, подтвержденные правительством, теоретически могут быть передовыми технологиями других стран, они также могут быть передовыми технологиями США, отмечается в публикации.

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Но так или иначе, теория о том, что это могли быть и инопланетяне, пока не опровергнута.

Ранее Штаты начали работу над перехватчиком для гиперзвуковых ракет.

Также мы писали о том, что сигнал, поступивший якобы из космоса, оказался радиопомехой от человека.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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