Пентагон запустил оперативную группу для отслеживания НЛО, пересекающих небо в ограниченных военными службами зонах. Ранее ученые сообщали о радиосигнале из центра галактики.
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Теперь Министерство обороны создало команду для обнаружения и идентификации любых необычных объектов, пролетающих через специальное воздушное пространство (SUA), пишет Interesting Engineering.
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Ранее в 2021 году американская разведка подтвердила факт наблюдений НЛО военными несколько раз.
Наблюдаемые объекты, предположительно, являлись транспортными средствами, передвижение которых указывало на сбор разведывательных данных.
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Новая группа под названием AOIMSG будет работать над:
- выявлением и сокращением пробелов "в оперативных и разведывательных возможностях обнаружения";
- сбором и анализом оперативных, разведывательных и контрразведывательных данных;
- рекомендацией политических, нормативных или законодательных изменений в зависимости от обстоятельств;
- определением подходов для предотвращения или смягчения любых возникающих рисков.
"Вторжение любого воздушного объекта в нашу SUA создает опасность для полетов и операций, и может создать проблемы и национальной безопасности", – говорится в сообщении Минобороны США.
Военные уже проанализировали 144 наблюдения НЛО, о которых сообщалось с 2004 года.
В том числе, это была информация о летательных аппаратах, которые якобы двигались со скоростью примерно 70 тыс. км/ч и мгновенно меняли направление.
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Согласно современной физике, ни одно живое существо не может сделать это на таких немыслимых скоростях.
Чрезмерный импульс буквально разорвал бы органическое тело на части с достаточной силой, чтобы убить человека.
НЛО, подтвержденные правительством, теоретически могут быть передовыми технологиями других стран, они также могут быть передовыми технологиями США, отмечается в публикации.
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Но так или иначе, теория о том, что это могли быть и инопланетяне, пока не опровергнута.
Ранее Штаты начали работу над перехватчиком для гиперзвуковых ракет.
Также мы писали о том, что сигнал, поступивший якобы из космоса, оказался радиопомехой от человека.