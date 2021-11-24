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Обогнать NASA: Китай решил отправить людей на Марс в 2033

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
24 ноября, 16:49
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Пекин планирует отправить людей на Красную планету уже через 12 лет. Таким образом, страна пытается опередить NASA почти на два десятилетия
Китай отправляет миссию на Марс уже в 2033
Китай отправляет миссию на Марс уже в 2033

Китай хочет отправить людей на Марс к 2033 году, в то время как цели США кажутся уже не такими правдоподобными. В то же время NASA отправило космический корабль прямиком в астероид.

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Пекин, очевидно, стремится превзойти NASA в космической гонке 2.0, пишет The Science News.

Глава государственной Китайской академии ракет-носителей Ван Сяоцзюнь еще летом 2021 обрисовал амбициозные планы страны.

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В Пекине подчеркивают, что 2033 год – это только год для первой миссии с участием людей, следующие планируются в 2035, 2037, 2041 и 2043 годах.

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Китай уже работает на Красной планете: их вездеход "Чжурун" занимается исследованием Марса с тех пор, как приземлился там в мае 2021 года.

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Пекин также строит свою космическую станцию ​​Тяньгун. Далее Китай планирует только расширять свое влияние в космосе.

Напомним, 18 ноября марсоход нашел на Марсе драгоценный камень: ученые разбираются, что это.

Евросоюз, тем временем, начал готовить новую оборонную стратегию из-за угрозы космосу от России.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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