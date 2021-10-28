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Секретный сигнал из космоса оказался радиопомехой от человека

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
28 октября, 09:33
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Сигнал, считающийся лучшим доказательством существования инопланетных технологий, оказался помехой от человеческой техники
Тайный сигнал оказался помехой от человека
Тайный сигнал оказался помехой от человека / Фото: Pixabay

В 2019 году ученые обсерватории Паркса в Австралии обнаружили необычный сигнал из системы Проксима Центавра, получивший название Breakthrough Listen Candidate 1 или просто BLC1.

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Проект Breakthrough Listen внимательно изучил необычный луч радиоволн и пришел к выводу, что странный сигнал является всего лишь помехой от наших собственных радиотехнологий.

Сигнал BLC1 был обнаружен только тогда, когда телескоп был направлен в сторону Проксимы Центавра.

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Исследователи сделали вывод, что это, вероятно, совпадение, и сигнал, скорее всего, был создан двумя мешающими радиопередатчиками, созданными руками человека недалеко от обсерватории, пишет newscientist.com.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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