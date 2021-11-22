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США поручили разработку перехватчика для гиперзвуковых ракет сразу трем компаниям

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
22 ноября, 11:11
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Американцы делают перехватчики, предназначенные для противодействия гиперзвуковому оружию во время его планирующего полета
США разрабатывают перехватчики для гиперзвуковых ракет
США разрабатывают перехватчики для гиперзвуковых ракет

Сразу три американские компании собрались разрабатывать гиперзвуковую противоракетную оборону – планер-перехватчик ракет, или GPI.

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Этим займутся Lockheed Martin, Northrop Grunmman и Raytheon Missiles and Defense, выбранные Агентством противоракетной обороны США, пишет Defense News.

Перехватчики предназначены для противодействия гиперзвуковому оружию во время его планирующего полета.

Это не самая простая задача, из-за скоростей от 5000-6000 км/ч, а также способности таких ракет менять траекторию.

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Планер для региональной противоракетной обороны планируют сделать так, чтобы его было можно запускать с американских эсминцев по стандартной системе вертикального запуска.

Перехватчик будет интегрирован в систему вооружения Baseline 9 Aegis, он должен подойти нынешним эсминцам ВМС США Aegis Ballistic Missile Defense.

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"В кратчайшие сроки мы продемонстрируем наиболее эффективный и надежный планер-перехватчик для региональной гиперзвуковой защиты", – заявил контр-адмирал Том Драгган.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит новую оборонную стратегию из-за угрозы России для космоса.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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