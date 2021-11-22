Американцы делают перехватчики, предназначенные для противодействия гиперзвуковому оружию во время его планирующего полета

США разрабатывают перехватчики для гиперзвуковых ракет

Сразу три американские компании собрались разрабатывать гиперзвуковую противоракетную оборону – планер-перехватчик ракет, или GPI.

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Этим займутся Lockheed Martin, Northrop Grunmman и Raytheon Missiles and Defense, выбранные Агентством противоракетной обороны США, пишет Defense News.

Перехватчики предназначены для противодействия гиперзвуковому оружию во время его планирующего полета.

Это не самая простая задача, из-за скоростей от 5000-6000 км/ч, а также способности таких ракет менять траекторию.

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Планер для региональной противоракетной обороны планируют сделать так, чтобы его было можно запускать с американских эсминцев по стандартной системе вертикального запуска.

Перехватчик будет интегрирован в систему вооружения Baseline 9 Aegis, он должен подойти нынешним эсминцам ВМС США Aegis Ballistic Missile Defense.

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"В кратчайшие сроки мы продемонстрируем наиболее эффективный и надежный планер-перехватчик для региональной гиперзвуковой защиты", – заявил контр-адмирал Том Драгган.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит новую оборонную стратегию из-за угрозы России для космоса.