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Дочь первого американца в космосе отправится в полет на ракете

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
24 ноября, 18:00
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На New Shepard в декабре 2021 полетят филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик и ведущий "Доброе утро, Америка" Майкл Стрэхэн
Дочь Шепарда тоже слетает в космос
Дочь Шепарда тоже слетает в космос

Лора Шепард Черчли, старшая дочь Алана Шепарда – первого американца, полетевшего в космос – присоединится к миссии Blue Origin 9 декабря. Ранее Китай собрался отправить миссию на Марс в 2033.

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Сейчас ракета New Shepard готовится к своему третьему полету с экипажем. На борт взойдут шесть человек. В предыдущих миссиях участвовали четверо, пишет digitaltrends.

Ракета отправится на высоту почти в 100 км, к так называемой границе космоса.

"Мне нравится говорить: настоящий Shepard будет летать на New Shepard. Я очень горжусь наследием своего отца. Он до сих пор – единственный человек, игравший на Луне в гольф", – говорит Лаура, комментируя то, что ракету назвали в честь ее отца.

На борт капсулы также поднимутся филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, основатель Bess Ventures Лейн Бесс, его сын Кэмерон и ведущий "Доброе утро, Америка" Майкл Стрэхэн.

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Лейн и Кэмерон станут первой парой из родителя и ребенка, которые вместе полетят в космос.

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Шепард Черчли и Стрэхэн описываются Blue Origin как "почетные гости", в то время как остальные, похоже, заплатили за полет, но суммы не разглашаются.

Blue Origin стремится к запуску регулярной услуги коммерческого космического туризма, хотя ученые и студенты также смогут использовать полеты для проведения экспериментов.

Компания Безоса конкурирует с Virgin Galactic и SpaceX в этой сфере, потому вип-гости – способ привлечь внимание к проекту.

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Например, второй пилотируемый полет в октябре 2021 включал в себя легенду Star Trek Уильяма Шатнера.

Ранее также сообщалось, что США поручили разработку перехватчика для гиперзвуковых ракет сразу трем компаниям.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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