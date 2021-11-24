Земля станет пятой планетой Солнечной системы, которая обретет планетарные кольца. Правда, они будут состоять из мусора, созданного людьми

Земля может обрасти кольцами, как Сатурн

Наша планета может обрасти кольцами из обломков разбившихся спутников и мертвых ракет. Ранее ученые уже показали, как бы наша планета выглядела без людей.

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Земля приближается к тому, чтобы стать пятой планетой Солнечной системы, которая обретет планетарные кольца, пишет The Space News.

Пока единственные планеты, имеющие кольцевую систему, – это Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

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Их кольца состоят из замороженных горных пород, таких как астероиды и другие небесные тела или естественный мусор.

В данный момент космические специалисты штата Юта изучают несколько экономичных и безопасных стратегий очистки орбиты Земли от мусора.

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По мнению профессора машиностроения Университета Юты Джейка Эбботта, космические организации и предприятия должны убирать накапливающийся за пределами Земли мусор.

По данным NASA, на орбите находятся около 23 тыс. обломков размером примерно с мяч для софтбола. Они соединены сотнями миллионов фрагментов поменьше.

Такие обломки могут развивать скорость до 28160 км/ч, что создает серьезную опасность для спутников, космических путешествий и исследований.

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Кроме того, они действительно рискуют срастись в планетарные кольца. Из-за их огромных скоростей удаление этих частиц трудно выполнимо и опасно.

Только малая часть этого мусора – примерно от 200 до 400 обломков – сгорает в атмосфере Земли каждый год.

Ранее также сообщалось, что астрономы засекли неизвестный радиосигнал из центра галактики.