В Британии успешно испытали ракетный двигатель на пластиковых отходах

Инженеры проверили гибридную ракету на топливе из переработанного пластика, испытания прошли на военной базе Минобороны Великобритании

Ракетный двигатель на пластике прошел испытания

После того, как Земле предрекли планетарные кольца из мусора, британская компания Pulsar Fusion испытала ракетный двигатель, частично работающий на пластиковых отходах.

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Инженеры успешно проверили свою гибридную ракету на военной базе Минобороны Великобритании.

Гибридный ракетный двигатель Pulsar Fusion – это не только шаг к экологически безопасным космическим путешествиям, но и один из этапов развития технологии ядерного синтеза.

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Уже в этом десятилении компания надеется разработать сверскоростной двигатель, который вдвое сократит время полета на Марс.

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Переработанные пластиковые отходы уже добавляли в гибридное ракетное топливо. Virgin Galactic в 2014 году испытала топливо из термореактивных пластиков, но эксперимент оказался неудачным.

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В то же время шотландская компания Skyrora успешно протестировавшая топливо Ecosene из переработанных пластиковых отходов.

Pulsar Fusion, в свою очередь, делает ставку на гибридное топливо из полиэтилена высокой плотности (HDPE) и окислителя закиси азота.

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HDPE используется при изготовлении бутылок, трубопроводов, разделочных досок и других изделий из пластика, поэтому его будет несложно получить для переработки.

Что касается сверхскоростного термоядерного двигателя, Pulsar Fusion обещает провести статические огневые испытания в 2025 году, а затем проверить его на орбите в 2027 году.

Напомним, ранее NASA запустило космический корабль прямиком в астероид. Так агенство надеется научиться сбивать опасные для Земли метеориты, чтобы предотвратить возможный апокалипсис.