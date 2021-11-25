Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ⚽ Рома - Зоря: онлайн 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?
СЬОГОДНІ Техно

Пентагон створив оперативну групу для відстеження НЛО

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
25 листопада, 16:42
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Міністерство оборони США сформувало команду для виявлення та ідентифікації невідомих повітряних об'єктів
Військові США шукатимуть НЛО в небі
Військові США шукатимуть НЛО в небі

Пентагон запустив оперативну групу для відстеження НЛО, перетинають небо в обмежених військовими службами зонах. Раніше вчені повідомляли про радіосигнал з центру галактики.

Читайте також: У Британії успішно випробували ракетний двигун на пластикових відходах

Реклама

Тепер Міністерство оборони створило команду для виявлення та ідентифікації будь-яких незвичайних об'єктів, що пролітають через спеціальний повітряний простір (SUA) =, пише Interesting Engineering .

Раніше 2021 року американська розвідка підтвердила факт спостережень НЛО військовими кілька разів.

Спостережувані об'єкти, ймовірно, були транспортними засобами, пересування яких вказувало на збирання розвідувальних даних.

Реклама

Читайте також: Земля може обрости кільцями з уламків

Нова група під назвою AOIMSG працюватиме над:

  • виявленням та скороченням прогалин "в оперативних та розвідувальних можливостях виявлення";
  • збором та аналізом оперативних, розвідувальних та контррозвідувальних даних;
  • рекомендацією політичних, нормативних чи законодавчих змін залежно від обставин;
  • визначенням підходів для запобігання або пом'якшення будь-яких ризиків, що виникають.

"Вторгнення будь-якого повітряного об'єкта в нашу SUA створює небезпеку для польотів та операцій, і може створити проблеми та національну безпеку", – йдеться у повідомленні Міноборони США.

Реклама

Військові вже проаналізували 144 спостереження НЛО, про які повідомлялося із 2004 року.

Серед іншого, це була інформація про літальні апарати, які нібито рухалися зі швидкістю. приблизно 70 тис. км/год і миттєво змінювали напрямок.

Читайте також: Дочка першого американця у космосі політає на ракеті як туристка

Згідно з сучасною фізикою, жодна жива істота не може зробити це на таких неймовірних швидкостях.

Надмірний імпульс буквально розірвав би органічне тіло на частини із достатньою силою, щоб убити людину.

НЛО, підтверджені урядом, теоретично можуть бути передовими технологіями інших країн, вони також можуть бути передовими технологіями США, зазначається у публікації.

Читайте також: Обігнати NASA: Китай вирішив відправити людей на Марс у 2033 році

Але так чи інакше теорія про те, що це могли бути і прибульці, поки що не спростована.

Раніше Штати розпочали роботу над перехоплювачем для гіперзвукових ракет .

Також ми писали про те, що сигнал, що надійшов нібито з космосу, виявився радіоперешкодою від людини.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Новини про технології та гаджети
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Опитування
Гаджет-гайд
Найкращі пропозиції до Чорної п'ятниці
В корзину!
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти