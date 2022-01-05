Опасные астероиды размером с Биг Бен и Эмпайр-стейт-билдинг двигаются к Земле

NASA заявило, что в следующем месяце два астероида приблизятся к Земле почти максимально близко за всю историю планеты

Астрофизики следят за опасными астероидами, двигающимися к Земле / Фото: Pixabay

Так, астероид размером с Большой Биг Бен пройдет через атмосферу Земли уже 11 января, приблизившись на расстояние в 5,6 млн километров.

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Космический камень, получивший название Asteroid 2013 YD48, имеет ширину примерно 104 метра, пишет The Science Times.

Космический объект классифицируется как потенциально смертельный астероид (считают от расстояния в 1,9 млн километров).

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Он вращается вокруг Солнца на расстоянии от 116 до 459 млн километров. 15 января 2014 года он уже приближался к Земле на расстоянии 7,71 млн километров.

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Второй астероид под номером 7482, или 1994 PC1, также немал – он в два раза больше Эмпайр-стейт-билдинг.

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18 января он пройдет мимо Земли на расстоянии 1,9 млн километров. И хотя NASA считает эту дистанцию близкой, она более чем впятеро превышает расстояние между нами и Луной.

Размер 1994 PC1 является одной из причин, по которой он классифицируется как потенциально опасный астероид (его длина составляет около одного километра).

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Кроме того, он будет двигаться со скоростью 69 тысяч км в час.

Контекст.