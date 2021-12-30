США вынудили украинца продать ракетную компанию Firefly из-за России

Правительство США добилось от Макса Полякова, основателя ракетной компании Firefly Aerospace, продажи акций компании из соображений национальной безопасности

Макса Полякова уговорили продать акции Firefly США

Представители правительства и аэрокосмической отрасли США выразили возражения против того, чтобы Поляков контролировал компанию.

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Firefly, частный производитель ракет в Техасе, в течение нескольких лет пользовался поддержкой бизнесмена, который построил империю программного обеспечения в Украине, пишет Bloomberg.

Теперь американцы опасаются, что ценные технологии могут попасть через Украину в Россию или другие страны, пытающиеся разработать ракетные программы.

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Хотя Киев является союзником США, продолжающаяся война с Россией и войска последней на границе Украины усилили тревожность американских госорганов, пишет издание.

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Несмотря на вложение в Firefly более 200 млн долларов, Поляков согласился уйти из правления компании и ее повседневной деятельности в конце 2020 года.

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Это должно было облегчить компании получение правительственных и военных контрактов США. Но в конце 2021-го Штаты снова приостановили операции по запуску ракет Firefly в Ванденберге.

В конце ноября Комитет по иностранным инвестициям в США прислал Полякову письмо, потребовав, чтобы Поляков и его инвесткомпания Noosphere Venture Partners продали примерно 50% акций Firefly.

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Поляков согласился с этим требованием, но заверил, что его владение Firefly не представляет угрозы для национальной безопасности США.

СПРАВКА.

Поляков заработал состояние на разработке программного обеспечения для бизнеса, интернет-играх, сайтах знакомств и маркетинге.

Он спас Firefly от банкротства в 2017 году. В сентябре 2021-го Firefly осуществила свой первый запуск ракеты с базы космических сил Ванденберг в Южной Калифорнии. Ракета не вышла на орбиту, но показала хорошие результаты.

За последние пару лет Firefly выиграла контракты с NASA, Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов и ВВС США.

Она имеет крупную ракетную лабораторию по производству и испытаниям в Центральном Техасе и дочернюю компанию в Украине.

Напомним, ранее NASA поставило украинскую камеру на летящий в астероид спутник.