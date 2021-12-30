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США вынудили украинца продать ракетную компанию Firefly из-за России

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
30 декабря, 13:02
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Правительство США добилось от Макса Полякова, основателя ракетной компании Firefly Aerospace, продажи акций компании из соображений национальной безопасности
Макса Полякова уговорили продать акции Firefly США
Макса Полякова уговорили продать акции Firefly США

Представители правительства и аэрокосмической отрасли США выразили возражения против того, чтобы Поляков контролировал компанию.

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Firefly, частный производитель ракет в Техасе, в течение нескольких лет пользовался поддержкой бизнесмена, который построил империю программного обеспечения в Украине, пишет Bloomberg.

Теперь американцы опасаются, что ценные технологии могут попасть через Украину в Россию или другие страны, пытающиеся разработать ракетные программы.

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Хотя Киев является союзником США, продолжающаяся война с Россией и войска последней на границе Украины усилили тревожность американских госорганов, пишет издание.

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Несмотря на вложение в Firefly более 200 млн долларов, Поляков согласился уйти из правления компании и ее повседневной деятельности в конце 2020 года.

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Это должно было облегчить компании получение правительственных и военных контрактов США. Но в конце 2021-го Штаты снова приостановили операции по запуску ракет Firefly в Ванденберге.

В конце ноября Комитет по иностранным инвестициям в США прислал Полякову письмо, потребовав, чтобы Поляков и его инвесткомпания Noosphere Venture Partners продали примерно 50% акций Firefly.

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Поляков согласился с этим требованием, но заверил, что его владение Firefly не представляет угрозы для национальной безопасности США.

СПРАВКА.

  • Поляков заработал состояние на разработке программного обеспечения для бизнеса, интернет-играх, сайтах знакомств и маркетинге.
  • Он спас Firefly от банкротства в 2017 году. В сентябре 2021-го Firefly осуществила свой первый запуск ракеты с базы космических сил Ванденберг в Южной Калифорнии. Ракета не вышла на орбиту, но показала хорошие результаты.
  • За последние пару лет Firefly выиграла контракты с NASA, Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов и ВВС США.
  • Она имеет крупную ракетную лабораторию по производству и испытаниям в Центральном Техасе и дочернюю компанию в Украине.

Напомним, ранее NASA поставило украинскую камеру на летящий в астероид спутник.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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