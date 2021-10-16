NASA успешно запустило первый в истории зонд по изучению троянских астероидов

Сегодня стартовала 12-летняя миссия нового астероидного зонда NASA, получившего имя "Люси". Зонд отправится изучать скопления астероидов вокруг Юпитера, известных как троянские

NASA запустило зонд для изучению астероидов Юпитера / Фото: NASA, REUTERS

Успешный запуск "Люси" прошел сегодня утром из Космического центра Кеннеди. На орбиту зонд доставил одноразовая двухступенчатая ракета-носитель Атлас-5.

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После выхода на орбиту зонд отделился от ракеты-носителя и развернул систему солнечных батарей диаметром в 7 метров. Путешествие начинается!

В течение своей 12-летней миссии робот-археолог исследует рекордное количество астероидов. "Люси" пролетит мимо одного астероида в главном поясе Солнечной системы и семи троянских астероидов.

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"Троянские астероиды – это остатки первых дней существования нашей солнечной системы, фактически окаменелости образования планет", – эти слова принадлежат американскому палеонтологу Хэлу Левисону.

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Траектория "Люси" будет трижды проходить рядом с Землей и разгоняться за счет гравитации планеты, что сделает ее первым космическим кораблем, когда-либо возвращавшимся в окрестности нашей планеты из внешней Солнечной системы.

Траектория полета "Люси"

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Земля – синяя точка, зонд – фиолетовая

Семь целей миссии "Люси": двойной астероид Patroclus/Menoetius, Eurybates, Orus, Leucus, Polymele и астероид главного пояса DonaldJohanson.

Эти скопления астероидов представляют собой последние неизведанные области астероидов в Солнечной системе. "Люси" поможет ответить на вопросы о том, как образовались планеты-гиганты.

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