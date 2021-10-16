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NASA успешно запустило первый в истории зонд по изучению троянских астероидов

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
16 октября, 14:47
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Сегодня стартовала 12-летняя миссия нового астероидного зонда NASA, получившего имя "Люси". Зонд отправится изучать скопления астероидов вокруг Юпитера, известных как троянские
NASA запустило зонд для изучению астероидов Юпитера
NASA запустило зонд для изучению астероидов Юпитера / Фото: NASA, REUTERS

Успешный запуск "Люси" прошел сегодня утром из Космического центра Кеннеди. На орбиту зонд доставил одноразовая двухступенчатая ракета-носитель Атлас-5.

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После выхода на орбиту зонд отделился от ракеты-носителя и развернул систему солнечных батарей диаметром в 7 метров. Путешествие начинается!

В течение своей 12-летней миссии робот-археолог исследует рекордное количество астероидов. "Люси" пролетит мимо одного астероида в главном поясе Солнечной системы и семи троянских астероидов.

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"Троянские астероиды – это остатки первых дней существования нашей солнечной системы, фактически окаменелости образования планет", – эти слова принадлежат американскому палеонтологу Хэлу Левисону.

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Траектория "Люси" будет трижды проходить рядом с Землей и разгоняться за счет гравитации планеты, что сделает ее первым космическим кораблем, когда-либо возвращавшимся в окрестности нашей планеты из внешней Солнечной системы.

Траектория полета "Люси"

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Земля – синяя точка, зонд – фиолетовая

Семь целей миссии "Люси": двойной астероид Patroclus/Menoetius, Eurybates, Orus, Leucus, Polymele и астероид главного пояса DonaldJohanson.

Эти скопления астероидов представляют собой последние неизведанные области астероидов в Солнечной системе. "Люси" поможет ответить на вопросы о том, как образовались планеты-гиганты.

Ранее мы писали, что случайный пуск двигателя российского корабля развернул МКС. Это уже второй подобный инцидент менее чем за три месяца

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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