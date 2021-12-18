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Space X доставит на МКС проекты украинских школьников

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
18 декабря, 11:38
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Две команды школьников из Харькова и Одессы направят свои минилаборатории на Международную космическую станцию на ракете Falcon 9
Украинские школьники отправят на МКС свои проекты
Украинские школьники отправят на МКС свои проекты

Разработки подростков протестуют прямо на орбите в рамках американской программы студенческих экспериментов.

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Первыми героями стали 11-классники их Харьковской гимназии №47, вторыми – восьмиклассник из Ришельевского научного лицея Одессы, сообщает страница Малой академии наук в Facebook.

Первый проект изучает влияние микрогравитации на структуру пломб и прочность их соединения с зубами.

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Дело в том, что пища космонавтов недостаточно жесткая для стимуляции обновления дентина, и зубы со временем декальцифицируются и становятся хрупкими, так что пломбы часто нужны.

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Юные ученые из Одессы хотят проверить влияние микрогравитации на кристаллы – в частности, на их размеры, структуру и форму.

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Команды финалистов отобрали среди 238 участников проекта UNIT.City и Малой академии наук.

Напомним, ранее мы писали, что рисунок 8-летней украинки нанесут на ракету, которую отправят в космос.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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