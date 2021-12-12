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Опасные для Земли астероиды можно отслеживать онлайн

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
12 декабря, 17:55
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NASA представило сайт системы мониторинга за угрожающими Земле астероидами нового поколения
Люди могут отслеживать еще больше астероидов
Люди могут отслеживать еще больше астероидов / Фото: NASA, Pixabay

Новая технология мониторинга называется Sentry-II. Она заменила систему Sentry, развернутую в 2002 году.

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Специалисты NASA разработали новый алгоритм, который будет точнее оценивать риск столкновения астероидов с Землей, пишет космическое агентство.

Cтарая система не учитывала явление, при котором у астероида появляется слабый реактивный импульс за счет теплового излучения.

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Это явление под названием эффект Ярковского может сменять орбиту астероидов. Сайт Eyes on Asteroids уже работает, NASA обещает постоянно обновлять данные.

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На сегодняшний день около 28 тыс. околоземных астероидов были обнаружены обзорными телескопами.

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Напомним, ранее ученые рассказали, почему астероид не убил крокодилов и крысоподобных предков людей.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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