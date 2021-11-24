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NASA запустило космический корабль прямиком в астероид

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
24 ноября, 10:51
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Космический корабль Dart проверит технологию, которая в будущем поможет останавливать опасные объекты на пути к Земле
NASA пробует сбивать астероиды в космосе
NASA пробует сбивать астероиды в космосе

После запуска зонда для изучения астероидов вокруг Юпитера NASA запустило космический корабль Dart, который попытается изменить скорость и путь объекта Dimorphos в космосе.

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Агенство проверит, сможет ли в будущем новая технология предотвратить столкновение огромной космической скалы с Землей, пишет BBC.

Ученые выяснили, что астероид размером несколько сотен метров в диаметре может вызвать разрушения в масштабах целого континента.

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Ракета Falcon 9 с космическим кораблем Dart стартовала 24 ноября в 8:20 по Киеву с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.

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Это первая попытка остановить астероид с целью научиться защищать Землю, хотя этот конкретный объект не представляет угрозы.

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Ранее, напомним, мы писали об обнаружении метеорита возрастом 4,6 миллиарда лет – ученые изучили камень, найденный австралийцем в 2015 году.

Кроме того, жительница Канады чудом выжила осенью 2021 года после того, как метеорит пробил ее крышу и приземлился на кровать.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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