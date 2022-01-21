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Создал первую атомную бомбу и спас Европу – история дня за минуту

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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21 января, 06:30
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65 лет назад президент США Гарри Трумэн назначил госсекретарем страны Джорджа Маршалла – одного из самых одиозных политиков ХХ века. Узнай историю о герое дня (21 января) за 1 минуту
Спаситель Европы Джордж Маршалл
Спаситель Европы Джордж Маршалл

В этот день, 21 января 1947 года, новым госсекретарем США (то есть, организатором и куратором внешней политики Соединенных Штатов) стал первый пятизвездный генерал страны.

К тому времени Джордж Маршалл был знаменит тем, что создал Национальную гвардию, контролировал "Манхэттенский проект" (Лос-Аламос) и поставил точку во Второй мировой, организовав атомную бомбардировку Японии.

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Бомбардировка Хиросимы

Но наибольшую известность военный-политик получил благодаря "Плану Маршалла", позволившему разрушенной во Второй мировой войне Европе в короткое время выйти из кризиса. В итоге наш "герой дня" удостоился Нобелевской премии мира (1953). Он – первый и единственный профессиональный военный, получивший такую награду.

Джордж Маршалл. Фото: history.com

При этом Маршаллу ставят в вину Хиросиму и Нагасаки. Сам же генерал неоднократно заявлял: "Атомное оружие пришлось применить для прекращения войны, хотя цена этого оказалась слишком высокой".

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Ежедневно "Сегодня" рассказывает о людях, отметившихся в этот день чем-то особенным. Очень короткие истории о выдающихся событиях и их героях.

Александр Трикиша
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