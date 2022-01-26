Сын лесоруба стал самым знаменитым президентом своей страны – история дня за минуту

Сын лесоруба Урхо с детства был так ловок и быстр, что ему прочили мировую славу легкоатлета. Хотя спортом Кекконен начал заниматься только с 14-ти лет.
Еще будучи юношей, он установил рекорды округа в беге на всех спринтерских дистанциях, а также побил рекорды во всех прыжках в длину и высоту. Самое интересное – он вообще не тренировался, а просто соревновался.
В 24 года Кекконен установил рекорд Финляндии, прыгнув в высоту на 185 см. А уже на следующий день он стал чемпионом страны и по прыжкам в высоту с места!
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Затем увлекся журналистикой, стал юристом, а в 36 лет был уже министром юстиции…
Потомок егерей и лесорубов не просто стал президентом Финляндии, но и до сих пор остается самым популярным руководителем своей страны. Он избирался 4 срока подряд и при этом не был диктатором. Его просто любил народ.
А еще Кекконен сыграл ключевую роль в окончании холодной войны – Хельсинские соглашения это во многом его рук дело.
Ушел с поста президента по состоянию здоровья после 25 лет правления, ему был 81 год…
Политическое кредо: объединение финнов под знаменем сильной национальной идеи, но без "идеологических крайностей".
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