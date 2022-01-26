Сын лесоруба стал самым знаменитым президентом своей страны – история дня за минуту

Ровно 40 лет назад оставил пост главы государства Урхо Кекконен – гениальный спортсмен и президент Финляндии, остановивший холодную войну… Узнай историю о герое дня (26 января) за 1 минуту

Урхо Кекконен - самый знаменитый президент Финляндии / Фото: Коллаж: Сегодня

Сын лесоруба Урхо с детства был так ловок и быстр, что ему прочили мировую славу легкоатлета. Хотя спортом Кекконен начал заниматься только с 14-ти лет.

Еще будучи юношей, он установил рекорды округа в беге на всех спринтерских дистанциях, а также побил рекорды во всех прыжках в длину и высоту. Самое интересное – он вообще не тренировался, а просто соревновался.

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Молодой Урхо Кекконен. Фото: Wikipedia

В 24 года Кекконен установил рекорд Финляндии, прыгнув в высоту на 185 см. А уже на следующий день он стал чемпионом страны и по прыжкам в высоту с места!

Затем увлекся журналистикой, стал юристом, а в 36 лет был уже министром юстиции…

Урхо Кекконен был успешным политиком. Фото: Wikipedia

Потомок егерей и лесорубов не просто стал президентом Финляндии, но и до сих пор остается самым популярным руководителем своей страны. Он избирался 4 срока подряд и при этом не был диктатором. Его просто любил народ.

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А еще Кекконен сыграл ключевую роль в окончании холодной войны – Хельсинские соглашения это во многом его рук дело.

Ушел с поста президента по состоянию здоровья после 25 лет правления, ему был 81 год…

Политическое кредо: объединение финнов под знаменем сильной национальной идеи, но без "идеологических крайностей".

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Дом-музей Урхо Кекконена. Фото: Wikipedia

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