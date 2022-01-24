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Последний самурай: 28 лет в джунглях в ожидании приказа – история дня за минуту

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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24 января, 06:30
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Ровно 50 лет назад на острове Гуам был найден капрал, не поверивший в капитуляцию Японии во Второй мировой. Сёити Ёкои ждал, когда ему прикажут наступать… Узнай историю о герое дня (24 января) за 1 минуту
Сёити Ёкои 28 лет ждал приказ о наступлении
Сёити Ёкои 28 лет ждал приказ о наступлении / Фото: Коллаж: Сегодня

В этот день в 1972 году на Гуаме (остров в Тихом океане между Японией и Австралией, с 1950-го принадлежит США) задержали "последнего самурая" – Сёити Ёкои, проведшего в джунглях 28 лет: он посчитал информацию о завершении Второй мировой войны вражеской пропагандой и отказался сдаваться "американским врагам".

Жилище солдата. Фото: Wikipedia

Восемь лет из всего этого срока Сёити Ёкои провел один (несколько сослуживцев, которые были с ним, умерли раньше). Японский "робинзон" питался кореньями и плодами, рыбой и моллюсками. И пуще зеницы ока хранил винтовку с десятком патронов.

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Сёити Ёкои после возвращения на родину. Фото: Getty Images

После задержания солдата отправили в Токио, где он стал образцом беззаветного служения родине.

Ему выплатили жалованье за все годы, назначили пенсию. Сняли документальный фильм "Сёити Ёкои и его 28 лет на острове Гуам".

В 1991-м он удостоился приёма у императора Акихито.

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Скончался капрал в 1997 году в возрасте 82 лет. Но его легендарная винтовка до сих пор экспонируется в Императорском военном музее в Токио.

О проекте:

Ежедневно "Сегодня" рассказывает о людях, отметившихся в этот день чем-то особенным. Очень короткие истории о выдающихся событиях и их героях.

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