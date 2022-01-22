Уникальная дата: когда на самом деле день независимости Украины (история дня за минуту)

С разрывом ровно в год в этот день – 22 января – в Киеве произошли два исторических события:
- в 1918-м председатель Центральной Рады Михаил Грушевский подписал IV Универсал. согласно которому Украина стала "самостоятельным, ни от кого независимым, свободным суверенным государством украинского народа";
- в 1919-м Украинская народная и Западно-Украинская народная республики объединились в соборную державу, всем гражданам которой гарантировались демократические права и свободы.
И если День Соборности мы до сих пор отмечаем как государственный праздник, то о первом Дне Независимости помнят далеко не все украинцы. Напомним.
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Универсалом Грушевского, который был опубликован на 4 языках (украинском, русском, еврейском и польском) предполагалось:
- госконтроль над всеми банками,
- передача земли крестьянам,
- национализация лесных, водных и подземных ресурсов,
- принятие украинской конституции…
К сожалению, политическая нестабильность и многовластие помешали осуществить задуманное. Аж до 1991-го…
С Днем Соборности! И с Днем Независимости!
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