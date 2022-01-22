Уникальная дата: когда на самом деле день независимости Украины (история дня за минуту)

В этот день, 22 января, но в разные годы, случились важнейшие события в истории нашего государства. А все началось в 1918-м, когда Михаил Грушевский провозгласил Украину независимой…

Михаил Грушевский провозгласил Украину независимой / Фото: Коллаж: Сегодня

С разрывом ровно в год в этот день – 22 января – в Киеве произошли два исторических события:

в 1918-м председатель Центральной Рады Михаил Грушевский подписал IV Универсал. согласно которому Украина стала "самостоятельным, ни от кого независимым, свободным суверенным государством украинского народа";

в 1919-м Украинская народная и Западно-Украинская народная республики объединились в соборную державу, всем гражданам которой гарантировались демократические права и свободы.

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И если День Соборности мы до сих пор отмечаем как государственный праздник, то о первом Дне Независимости помнят далеко не все украинцы. Напомним.

Универсалом Грушевского, который был опубликован на 4 языках (украинском, русском, еврейском и польском) предполагалось:

госконтроль над всеми банками,

передача земли крестьянам,

национализация лесных, водных и подземных ресурсов,

принятие украинской конституции…

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К сожалению, политическая нестабильность и многовластие помешали осуществить задуманное. Аж до 1991-го…

С Днем Соборности! И с Днем Независимости!

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Ежедневно "Сегодня" рассказывает о людях, отметившихся в этот день чем-то особенным. Очень короткие истории о выдающихся событиях и их героях.

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