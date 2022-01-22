Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🌐 Блинкен vs Лавров 💥 Телефонные террористы 🔔 Угроза войны с Россией 😷 Новая вспышка COVID-19
СЕГОДНЯ Техно

Уникальная дата: когда на самом деле день независимости Украины (история дня за минуту)

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 января, 06:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В этот день, 22 января, но в разные годы, случились важнейшие события в истории нашего государства. А все началось в 1918-м, когда Михаил Грушевский провозгласил Украину независимой…
Михаил Грушевский провозгласил Украину независимой
Михаил Грушевский провозгласил Украину независимой / Фото: Коллаж: Сегодня

С разрывом ровно в год в этот день – 22 января – в Киеве произошли два исторических события:

  • в 1918-м председатель Центральной Рады Михаил Грушевский подписал IV Универсал. согласно которому Украина стала "самостоятельным, ни от кого независимым, свободным суверенным государством украинского народа";
  • в 1919-м Украинская народная и Западно-Украинская народная республики объединились в соборную державу, всем гражданам которой гарантировались демократические права и свободы.

Реклама

И если День Соборности мы до сих пор отмечаем как государственный праздник, то о первом Дне Независимости помнят далеко не все украинцы. Напомним.

Универсалом Грушевского, который был опубликован на 4 языках (украинском, русском, еврейском и польском) предполагалось:

  • госконтроль над всеми банками,
  • передача земли крестьянам,
  • национализация лесных, водных и подземных ресурсов,
  • принятие украинской конституции…

Реклама

К сожалению, политическая нестабильность и многовластие помешали осуществить задуманное. Аж до 1991-го…

С Днем Соборности! И с Днем Независимости!

О проекте:

Реклама

Ежедневно "Сегодня" рассказывает о людях, отметившихся в этот день чем-то особенным. Очень короткие истории о выдающихся событиях и их героях.

Герой предыдущего дня:

Участвовал в создании первой атомной бомбы и спас Европу – история дня за минуту

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
Красная планета
Дневник марсохода
Интересно
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
Последние новости
Больше новостей
Doodle Сегодня
21 января. Джордж Маршалл. В этот день 65 лет назад президент США Гарри Трумэн назначил госсекретарем страны куратора ядерного проекта, будущего “спасителя Европы" - автора Плана Маршалла…
История дня - за минуту
X-Files
Мы не одни во Вселенной?
Что мы знаем об инопланетянах
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

36401.97

Binance Coin (BNB)

383.88

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

113.82

Theta (THETA)

3.3

Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

36401.97

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

113.82

Ethereum (ETH)

2571.5

Ripple (XRP)

0.64

Купить криптовалюту

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять