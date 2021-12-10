До 100 метеоров в час: когда и где можно посмотреть яркие звездопады декабря

На 14 декабря попадает пик метеорного потока Геминиды, но это не единственный звездопад месяца: мы собрали несколько самых интересных

Метеорные потоки можно будет наблюдать в декабре несколько раз, но яркий свет Луны будет этому мешать / Фото: Getty Images

Радиант метеорного потока Геминиды размещается недалеко от звезды Кастор в созвездии Близнецов, рассказали в Главной астрономической обсерватории НАН Украины.

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Лучше всего наблюдать это явление около трех часов, когда Луна уже зайдет за горизонт, советуют в обсерватории, передает НАН Украины.

При благоприятной погоде можно будет полюбоваться великолепной картиной зимних созвездий – Ориона, Тельца, Возничего – под интенсивным звездопадом, говорит ученый-астроном Иван Крячко.

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"По прогнозам, в течение часа будет вылетать около 100 метеоров", – рассказал астроном.

Геминиды – один из самых мощных метеорных потоков. В 2011 году, например, он дал всплеск до 200 метеоров в час. Но он не единственный в этом месяце.

Где и когда смотреть Геминиды

Наблюдать за звездопадом можно будет по всему миру, в том числе, и в Украине. Лучше всего этот метеорный поток виден из Северного полушария, но его можно увидеть и в южных широтах.

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Геминиды – самый яркий звездный поток декабря Видео: Wikipedia

Наилучшее время для наблюдений — 2:00, однако 13-14 декабря яркая Луна зайдет за горизонт только в 4 часа утра, оставив наблюдателям всего пару часов темноты до восхода Солнца.

Откуда будут видны Кома-Беренициды

Пик активности этого звездопада с радиантом в созвездии Волос Вероники попадает на 16 декабря, период активности – на 12-23 декабря.

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Это слабый метеорный поток с неизвестным родительским телом, и как уже говорилось, условия для наблюдения в этом году плохие из-за почти полной Луны.

Тем не менее, в теории его можно наблюдать по всему миру, в том числе из Украины, но, вероятно, свет спутника Земли скроет метеоры.

Лео Минориды: будут ли видны

Пик активности этого метеорного потока из созвездия Малого Льва попадает на 19 декабря, период активности – на 5 декабря 2021 года – 4 февраля 2022.

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Можно наблюдать по всему миру, но в пик активности метеоры скроет Луна. Хорошая новость заключается в том, что этот звездный поток можно будет посмотреть уже после пика.

Декабрьские Лео Минориды остаются активны на протяжении долгого времени, поэтому вполне возможно, что их можно будет пронаблюдать в январе-феврале.

Урсиды: где и когда смотреть

Период активности этого яркого звездопада попадает на 16-26 декабря, пик – на 22 декабря. Расположение радианта: созвездие Малой Медведицы.

Можно наблюдать в Северном полушарии или же в трансляциях, если речь идет об Украине. Звездопад также разгоняется до 100 метеоров в час.

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С этим потоком те же проблемы, что и с остальными: метеоры достигнут своего пика всего через три дня после полнолуния, когда Луна еще будет ярко освещать небо.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA запустило космический корабль прямиком в астероид.

Кроме того, на этот корабль установили украинский оптический прибор под названием Люк. Он заснимет процесс изменения курса астероида вместе с прибором NASA – принцессой Леей.