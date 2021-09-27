Завораживает: победители конкурса астрономической фотографии

Невероятное фото солнечного затмения заняло первое место в конкурсе "Астрономический фотограф 2021 года". Конкурс астрономической фотографии проводится уже 13-й год

Победители фотоконкурса астрономов. Фото: rmg.co.uk

Эта престижная награда вручается Гринвичской королевской обсерваторией в Англии. Фотограф-победитель Шучан Донг из Китая сделал снимок во время кольцевого солнечного затмения в районе Али в Тибете 21 июня 2020 года.

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Фотография получила название "Золотое кольцо" и выглядит просто завораживающе: круг света на фоне темного, угрюмого неба.

Конкурс разделен на восемь категорий: "полярные сияния", "галактики", "наша Луна", "наше Солнце", "люди и космос", "планеты, кометы и астероиды", "небесные пейзажи" и "звезды и туманности".

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Помимо выигрыша главного приза в размере 10 000 фунтов стерлингов, изображение Донга будет демонстрироваться вместе с другими избранными изображениями на выставке в обсерватории, которая открылась 18 сентября.

Победители других номинаций:

Полярные сияния

Танец Полярного сияния: Дмитрий Рыбалка

Галактики

Млечное кольцо: Чжун Ву

Наша Луна

По ту сторону границы: Николя Лефодо

Наше Солнце (и абсолютный победитель)

Золотое кольцо: Шучан Донг

Люди и космос

Локдаун: Дипал Ратнаяка

Планеты, кометы и астероиды

Красочный квадрантидный метеор: Франк Кушай

Небесные пейзажи

Луна Дюны: Джеффри Лавлейс

Звезды и туманности