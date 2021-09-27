Завораживает: победители конкурса астрономической фотографии

Эта престижная награда вручается Гринвичской королевской обсерваторией в Англии. Фотограф-победитель Шучан Донг из Китая сделал снимок во время кольцевого солнечного затмения в районе Али в Тибете 21 июня 2020 года.
Помимо выигрыша главного приза в размере 10 000 фунтов стерлингов, изображение Донга будет демонстрироваться вместе с другими избранными изображениями на выставке в обсерватории, которая открылась 18 сентября.
Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua