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Сломанный российский спутник-шпион рухнул в США (видео)

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
21 октября, 20:36
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Неисправный российский спутник-шпион упал на Землю рано утром в среду, оставив за собой огненный след в небе. Падение спутника заметили на западе США
Российский спутник шпион проработал чуть более месяца
Российский спутник шпион проработал чуть более месяца / Фото: Twitter

Американское метеорное общество (AMS) получило более 80 сообщений об этом огненном явлении в небе. Сначала его приняли за комету или другое космическое тело. Ранее мы писали, что метеорит едва не убил женщину во сне – пробил крышу и упал ей на кровать.

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Но астроном Джонатан Макдауэлл, работающий в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики высчитал, что как раз в это время над регионом пролетал спутник Космос-2551, пишет livescience.com.

Космос-2551 – это российский разведывательный спутник, который был запущен 9 сентября, но, по всей видимости, вскоре после этого вышел из строя.

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По сведениям Макдауэлла, он ни разу не корректировал свою траекторию и ожидалось, что вскоре он вернется в атмосферу Земли. Единственное, он немного не угадал с точным временем падения.

"Падение Космоса-2551, вероятно, обойдется без жертв. Спутник весит около 500 кг, вряд ли его обломки достигнут земли", – добавил Макдауэлл у себя в Twitter.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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