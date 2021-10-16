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Пробил крышу и приземлился на подушку: метеорит едва не убил женщину во сне

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
16 октября, 15:29
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Рут Гамильтон из Канады чудом выжила после того, как метеорит пробил ее крышу и приземлился на кровать рядом с подушкой. В Канаде ожидают другие "подарки" из космоса
Метеорит приземлился женщине прямо в постель
Метеорит приземлился женщине прямо в постель / Фото: Twitter

Рут спала в своей постели, когда ее разбудил лай собаки, а затем она услышала громкий шум. В следующую секунду женщину засыпало обломками крыши.

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Она вскочила с кровати и включила свет, обнаружив камень, лежащий между ее подушками, прямо рядом с тем местом, где несколько мгновений назад была ее голова. Объект был размером с дыню и весил около 1,3 кг, пишет scientificamerican.com.

Гамильтон сразу же позвонил в службу 911. На место происшествия прибыл полицейский и осмотрел обломки, а затем поинтересовался у местной строительной компании, проводили ли они какие-либо взрывы в соседнем каньоне.

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Представитель строительной компании сказал, что в ту ночь не было взрывов, но они упомянули, что видели яркий свет в небе.

Камера видеонаблюдения засекла огненный объект как раз в то время, когда метеорит упал на крышу дома Рут.

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"Мы ожидаем, что упадут еще десятки метеоритов, и призываем жителей быть начеку", – сообщила планетолог из Университета Калгари Алан Хильдебранд, которую цитирует издание mediarelations.uwo.ca.

К счастью, женщина не пострадала в результате встречи с неземным объектом и намерена сохранить метеорит у себя.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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