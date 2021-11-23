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Находка дороже золота: искатель драгоценностей обнаружил метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
23 ноября, 12:31
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Во время поисков драгоценностей в парке Мэриборо в 2015 году австралиец Дэвид Хоул с помощью металлоискателя обнаружил камень, окрашенный в красный цвет – не похожий ни на какой другой
Золотоискатель нашел метеорит в парке
Золотоискатель нашел метеорит в парке / Фото: Коллаж: Сегодня

Мужчина надеялся, что внутри могут находиться золотые самородки, но, как ни старался, не смог расколоть таинственную породу. Дэвид попытался распилить камень, просверлить, облить кислотой, но ничего не сработало.

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Позже геологи выяснили, что это был не просто камень, а метеорит. Геолог Мельбурнского музея Дермот Генри рассказал, что на камне образовались ямочки в результате прохождения тела через атмосферу планеты.

Метеорит получил название Мэриборо в честь города, в котором он был найден. Ученые определили, что его возраст составляет 4,6 миллиарда лет.

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Метеорит весит 17 кг после того, как от него отпилили кусочек для анализа. В его составе высокий процент железа, что делает его обычным хондритом H5 – наиболее распространенным метеоритом, сообщает sciencetimes.com.

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Исследователям еще предстоит определить происхождение метеорита и то, как долго он мог находиться на Земле, но уже сейчас понятно, что он находится на нашей планете не менее 1000 лет.

Ранее мы писали, что метеорит едва не убил женщину во сне – пробил крышу и приземлился на подушку рядом с ее головой.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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