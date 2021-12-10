Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Зеленський 💡 Заборона пакетів 💸 Тисяча Зеленського 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Техно

До 100 метеорів на годину: коли і де можна подивитися яскраві зорепади грудня

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
10 грудня, 17:04
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На 14 грудня потрапляє пік метеорного потоку Гемініди, але це не єдиний зорепад місяця: ми зібрали кілька найцікавіших
Метеорні потоки можна буде спостерігати у грудні кілька разів, але яскраве світло Місяця цьому заважатиме.
Метеорні потоки можна буде спостерігати у грудні кілька разів, але яскраве світло Місяця цьому заважатиме. / Фото: Getty Images

Радіант метеорного потоку Гемініди розміщується неподалік зірки Кастор у сузір'ї Близнюків, розповіли у Головній астрономічній обсерваторії НАН України.

Читайте також: Знахідка дорожча за золото: шукач коштовностей виявив метеорит віком 4,6 мільярда років

Реклама

Найкраще спостерігати це явище близько трьох годин, коли Місяць уже зайде за обрій, радять в обсерваторії, повідомляє НАН України.

За сприятливої погоди можна буде помилуватися чудовою картиною зимових сузір'їв – Оріона, Тельця, Возничого – під інтенсивним зорепадом, каже вчений-астроном Іван Крячко.

Реклама

"За прогнозами, протягом години вилітатиме близько 100 метеорів", – розповів астроном.

Гемініди – один із найпотужніших метеорних потоків. У 2011 році, наприклад, він дав сплеск до 200 метеорів на годину. Але він не єдиний цього місяця.

Де і коли дивитися Гемініди

Спостерігати за зорепадом можна буде по всьому світу, зокрема й в Україні. Найкраще цей метеорний потік видно з Північної півкулі, але його можна побачити й у південних широтах.

Реклама
Гемініди – найяскравіший зірковий потік грудня Відео: Wikipedia

Найкращий час для спостережень – два години, проте 13-14 грудня Яскравий Місяць зайде за обрій лише о 4 годині ранку, залишивши спостерігачам всього пару годин темряви до сходу Сонця.

Звідки будуть видні Кома-Береніциди

Пік активності цього зорепада з радіантом у сузір'ї Волос Вероніки потрапляє на 16 грудня, період активності – на 12-23 грудня.

Читайте також: Зламаний російський супутник-шпигун впав у США

Це слабкий метеорний потік із невідомим батьківським тілом, і як уже говорилося, умови для спостереження цього року погані через майже повний місяць.

Тим не менш, теоретично його можна спостерігати по всьому світу, зокрема і з України, але, ймовірно, світло супутника Землі приховає метеори.

Лео Мінориди: чи будуть видні

Пік активності цього метеорного потоку із сузір'я Малого Лева потрапляє на 19 грудня, період активності – на 5 грудня 2021 року – 4 лютого 2022 року.

Читайте також: Пробив дах і приземлився на подушку: метеорит мало не вбив жінку уві сні

Можна спостерігати по всьому світові, але в пік активності метеори сховає Місяць. Хороша новина полягає в тому, що цей зірковий потік можна буде переглянути вже після піку.

Грудневі Лео Мінориди залишаються активними протягом тривалого часу, тому цілком можливо, що їх можна буде спостерігати у січні-лютому.

Урсіди: де і коли дивитися

Період активності цього яскравого зорепаду потрапляє на 16-26 грудня, пік – на 22 грудня. Розташування радіанта: сузір'я Малої Ведмедиці.

Можна спостерігати в Північній півкулі або в трансляціях, якщо йдеться про Україну. Зорепад також розганяється до 100 метеорів за годину.

Читайте також: Заворожує: переможці конкурсу астрономічної фотографії

З цим потоком ті ж проблеми, що й з іншими: метеори досягнуть свого піку лише через три дні після повного місяця, коли Місяць ще яскраво висвітлюватиме небо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що NASA запустило космічний корабель прямо в астероїд.

Крім того, на цей корабель встановили український оптичний прилад під назвою Люк. Він зніме процес зміни курсу астероїда разом із приладом NASA – принцесою Леєю.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти