Жахливе видовище: лялька-робот налякала відвідувачів CES-2022 своїми криками та конвульсіями

Створений японцями робот може реалістично імітувати нервові рухи дитини, яка не хоче лікуватися.
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Трохи лякаючий аспект робота Pedia-Roid був зроблено навмисно, сказав Юсуке Ісії з фірми tmsuk, яка презентувала ляльку, пише techxplore.
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"Ми хотіли створити реалістичний сценарій, тому ми додали кілька лякаючих звуків, щоб робот поводився як дитина", – пояснив він.
І він і справді реалістичний, але трохи зловісний: іноді робот висотою приблизно 110 сантиметрів стогне та говорить, його очі біліють і закочуються, а ноги сіпаються.
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Лялька також може імітувати судоми або блювотний рефлекс. Робот Pedia-Roid призначений для навчання медичних працівників роботі з дітьми.
Таким чином, майбутній медик може попрактикуватися в тому, як лікувати та як втішити людську дитину.
Нагадаємо, раніше ми писали про робота-андроїда Ameca, який навчився імітувати людські емоції. Його також показували на виставці CES-2022, але він відвідувачів не налякав.
Раніше інженери також продемонстрували, як Ameca не дозволив людині доторкнувшися до свого носа, відвівши його руку убік.