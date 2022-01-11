Жахливе видовище: лялька-робот налякала відвідувачів CES-2022 своїми криками та конвульсіями

Гості виставки CES-2022 були злегка шоковані тим, як реалістична лялька корчилася та плакала, ніби жива дитина

Лялька, яка кричала, як дитина, налякала відвідувачів

Створений японцями робот може реалістично імітувати нервові рухи дитини, яка не хоче лікуватися.

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Трохи лякаючий аспект робота Pedia-Roid був зроблено навмисно, сказав Юсуке Ісії з фірми tmsuk, яка презентувала ляльку, пише techxplore.

"Ми хотіли створити реалістичний сценарій, тому ми додали кілька лякаючих звуків, щоб робот поводився як дитина", – пояснив він.

І він і справді реалістичний, але трохи зловісний: іноді робот висотою приблизно 110 сантиметрів стогне та говорить, його очі біліють і закочуються, а ноги сіпаються.

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Лялька також може імітувати судоми або блювотний рефлекс. Робот Pedia-Roid призначений для навчання медичних працівників роботі з дітьми.

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Таким чином, майбутній медик може попрактикуватися в тому, як лікувати та як втішити людську дитину.

Нагадаємо, раніше ми писали про робота-андроїда Ameca, який навчився імітувати людські емоції. Його також показували на виставці CES-2022, але він відвідувачів не налякав.

Раніше інженери також продемонстрували, як Ameca не дозволив людині доторкнувшися до свого носа, відвівши його руку убік.