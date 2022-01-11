Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ❄ Україну засніжило 🇰🇿 Протести у Казахстані 💼 Справа проти Порошенка
СЬОГОДНІ Техно

Жахливе видовище: лялька-робот налякала відвідувачів CES-2022 своїми криками та конвульсіями

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 січня, 20:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Гості виставки CES-2022 були злегка шоковані тим, як реалістична лялька корчилася та плакала, ніби жива дитина
Лялька, яка кричала, як дитина, налякала відвідувачів
Лялька, яка кричала, як дитина, налякала відвідувачів

Створений японцями робот може реалістично імітувати нервові рухи дитини, яка не хоче лікуватися.

Читайте також: Рюкзак, що літає за спиною: створено робот-рятувальник у костюмі залізної людини

Реклама

Трохи лякаючий аспект робота Pedia-Roid був зроблено навмисно, сказав Юсуке Ісії з фірми tmsuk, яка презентувала ляльку, пише techxplore.

"Ми хотіли створити реалістичний сценарій, тому ми додали кілька лякаючих звуків, щоб робот поводився як дитина", – пояснив він.

І він і справді реалістичний, але трохи зловісний: іноді робот висотою приблизно 110 сантиметрів стогне та говорить, його очі біліють і закочуються, а ноги сіпаються.

Реклама

Читайте також: Робот-прокурор у Китаї висуватиме звинувачення людям

Лялька також може імітувати судоми або блювотний рефлекс. Робот Pedia-Roid призначений для навчання медичних працівників роботі з дітьми.

Реклама

Таким чином, майбутній медик може попрактикуватися в тому, як лікувати та як втішити людську дитину.

Нагадаємо, раніше ми писали про робота-андроїда Ameca, який навчився імітувати людські емоції. Його також показували на виставці CES-2022, але він відвідувачів не налякав.

Раніше інженери також продемонстрували, як Ameca не дозволив людині доторкнувшися до свого носа, відвівши його руку убік.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Червона планета
Щоденник марсохода
Цікаво
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
Останні новини
Більше новин
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

42702.71

Binance Coin (BNB)

459.47

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

131.48

Theta (THETA)

4.09

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти