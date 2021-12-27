Робота-прокурора використають для придушення інакодумство

Дослідники з Китаю першими у світі розробили машину, яка може звинувачувати людей у злочинах за допомогою штучного інтелекту

Робот замінить прокурорів у Китаї / Фото: Pixabay

Робот-прокурор зможе висунути звинувачення з точністю понад 97% на основі усного опису справи, запевняють інженери.

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Машина була побудована і протестована Народною прокуратурою Шанхая Пудун, найбільшою та найбільш завантаженою районною прокуратурою країни, пише The Korea Times.

Китайські прокурори були першими, хто почав використовувати ШІ у роботі обвинувачів, ще 2016 року.

Інструмент, відомий як система 206, вже може оцінити силу доказів, умови арешту та те, наскільки підозрюваний вважається небезпечним для суспільства.

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Новий робот-прокурор може працювати на ПК. Для кожного підозрюваного він висуне звинувачення на основі 1000 "рис", виданих людиною, а система 206 оцінить докази.

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ШІ може ідентифікувати та висувати звинувачення за вісьмома найпоширенішими злочинами Шанхая:

шахрайство із кредитними картками;

проведення азартних ігор;

небезпечне водіння;

умисне завдання травм;

створення перешкод до виконання службових обов'язків;

крадіжка;

шахрайство;

"сварки та провокування неприємностей".

Останнє звинувачення – найнебезпечніше у списку, адже його часто використовують у Китаї, щоб придушити інакодумство, уточнює видання.

До речі, здебільшогоу китайських в'язницях також запроваджено технологію ШІ – для відстеження фізичного та психічного стану ув'язнених з метою зниження рівня насильства.

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Нагадаємо, раніше інженери показали робота, який схопив людину за руку та відвів її від свого обличчя.