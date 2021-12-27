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Відштовхнув від себе: емоційний робот-гуманоїд схопив людину за руку

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
27 грудня, 08:40
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Робот Ameca, який уже вміє імітувати емоції людини, відсторонив руку людини, коли вона доторкнулася пальцем до її носа
Робот-гуманоїд прибрав руку людини, коли та торкнулася його обличчя
Робот-гуманоїд прибрав руку людини, коли та торкнулася його обличчя

Британські інженери, які створили робота-гуманоїда на ім'я Ameca, опублікували чергове відео експерименту з ним.

Так, спочатку людина водила пальцем перед обличчям робота, і на відео Engineered Arts видно, як гуманоїд стежить за рукою.

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Після серії рухів інженер наближає долоню до голови робота, але той відсторонюється. Після цього вчений торкається пальцем носа робота, і той хапає його за руку, відводячи її убік.

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Як пояснили самі інженери, Ameca реагує на появу предметів (або ж живих істот) у його особистому просторі.

"Це навіть нас починає лякати, але ми звикли", – заспокоюють вчені.

Нагадаємо, гуманоїд є платформою для тестування робототехнічних технологій. Раніше вчені показали, як він демонструє цілий шквал емоцій – від радості до гніву.

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Зокрема, Ameca після запуску продемонстрував здивування, коли розглядав свої власні руки.

Робот, щоправда, все ще не може ходити, але рано чи пізно він встане на ноги, обіцяють інженери.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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