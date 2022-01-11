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Жуткое зрелище: кукла-робот напугала посетителей CES-2022 своими криками и конвульсиями

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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11 января, 20:59
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Гости выставки CES-2022 были слегка шокированы тем, как реалистичная кукла корчилась и плакала, будто живой ребенок
Кукла, которая кричала, как ребенок, напугала посетителей
Кукла, которая кричала, как ребенок, напугала посетителей

Созданный японцами робот может реалистично имитировать нервные движения ребенка, который не хочет лечиться.

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Немного пугающий аспект робота Pedia-Roid был сделан намеренно, сказал Юсуке Исии из фирмы tmsuk, которая презентовала куклу, пишет techxplore.

"Мы хотели создать реалистичный сценарий, поэтому мы добавили несколько пугающих звуков, чтобы робот вел себя как ребенок", – пояснил он.

И он и правда реалистичный, но немного зловещий: время от времени робот высотой примерно 110 сантиметров стонет и говорит, его глаза белеют и закатываются, а ноги дергаются.

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Кукла также может имитировать судороги или рвотный рефлекс. Робот Pedia-Roid предназначена для обучения медицинских работников работе с детьми.

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Таким образом будущий медик может попрактиковаться в том, как лечить и как утешать человеческого ребенка.

Напомним, ранее мы писали о роботе-андроиде Ameca, который научился имитировать человеческие эмоции. Его также показывали на выставке CES-2022, но он посетителей не напугал.

Ранее инженеры также продемонстрировали, как Ameca не позволил человеку прикоснуться к своему носу, отведя его руку в сторону.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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