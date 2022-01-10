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Рюкзак, що літає за спиною: створений робот-рятувальник у костюмі залізної людини

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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10 січня, 19:16
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Група вчених з дослідницького центру в Італії створили літаючого робота, схожого на супергероя Marvel – Залізну людину
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Робот-андроїд витягне людей з-під завалів

Невеликий людиноподібний робот, названий iCub, літатиме за допомогою рухового рюкзака.

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У долонях андроїда будуть системи, що дозволяють йому контролювати потужність та напрямок. ladbible .

Фахівці сподіваються, що розмір та рухові здібності робота дозволять йому досягати місць, недоступних для людей або дронів.

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При висоті 104 см iCub має розмір п'ятирічної дитини. Він може повзати рачки, ходити, сидіти та26 маніпулювати об'єктами за допомогою рук.

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На сьогоднішній день побудовано понад 40 роботів, які доступні в лабораторіях по всьому світу, у Європі, США, Кореї, Сінгапурі, Китаї та Японії.

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Чутлива шкіра всього тіла робота дозволить йому фізично взаємодіяти з довкіллям, зокрема з людьми.

Надалі він зможе, наприклад, підтримувати рятувальників під час стихійного лиха. Рятувальник важить 30 кг або 33 кг з акумулятором і має дві камери та два мікрофони.

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Нагадаємо, раніше Інженери зібрали безпілотний трактор, керований смартфоном .

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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