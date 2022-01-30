Земля вмирає: що побачив астронавт із космосу, що змінило його життя назавжди

Французький астронавт Тома Песке двічі побував із місіями на Міжнародній космічній станції. Він зізнається, що навіть із космосу видно, як людство знищує власний дім

Людство знищує власну планету / Фото: Pixabay, REUTERS, Колаж: Сьогодні

Песке повернувся на Землю на початку листопада, провівши на орбіті близько 200 днів. Весь цей час він фотографував гарні краєвиди нашої рідної планети. Але краса зникає з кожним днем.

Читайте також: Мурашки по шкірі: найдивніші речі, які астронавти бачили та чули у космосі

Реклама

Песке зізнався, що після його попереднього візиту в космос у 2016 році наслідки діяльності людини стали ще очевиднішими: помітно відступили льодовики та почастішали екстремальні погодні явища.

Читайте також: Попіл від виверження вулкана Тонга досяг рекордної висоти: чи загрожує Землі льодовиковий період

Людина сама знищує свій будинок. Фото: Reuters

"Багато наслідків діяльності людини можна побачити з космосу. Деякі з них пов'язані зі зміною клімату, а деякі – просто забрудненням, наприклад, забрудненням річок чи повітря", – розповів Песке в інтерв'ю CNN.

Реклама

Турбота про довкілля спонукала його стати послом доброї волі Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Як астронавт на борту МКС він підтримував дослідження ФАО в галузі сільськогосподарських інновацій та методів виробництва продуктів харчування.

Реклама

Обмежені ресурси в космосі дають можливість змоделювати поведінку людини на планеті з ресурсами, що виснажуються. Тож Тома на собі відчув, що може статися з людством, якщо ми не перестанемо знищувати власний дім.

Раніше ми писали, що новий винахід вчених очищає повітря краще за дерева. У штаті Арізона розробили механічний ліс, який поглинає вуглець у тисячі разів ефективніше за природні аналоги.

Також ми повідомляли, що розтанув найбільший у світі айсберг: скільки води потрапило в океан. Вчені опублікували результати дослідження про життя гігантського айсберга, що відколовся від Антарктиди ще в 2017 році. Він дрейфував у морі три з половиною роки.