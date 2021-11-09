Це фантастика! 50 кращих фото Землі з космосу

Французький астронавт Тома Песке повернувся із Міжнародної космічної станції на Землю у складі екіпажу Crew-2. На орбіті він займався не лише науковою діяльністю

Пейзажі Землі з космосу / Фото: Twitter

У рамках місії Песке провів у космосі майже 200 днів і весь цей час регулярно радував гарними краєвидами нашої планети. Знімками француз ділився на своїй сторінці у Twitter.

Читайте також: Дорого та небезпечно: чому астронавти так рідко виходять у відкритий космос

Реклама

Набралося більше сотні, а ми вирішили вибрати 50 найкращих фото, зроблених Тома Песке. До кожного знімка йде невеликий коментар від автора.

ТОП-20 ФОТО ТОМА ПЕСКЕ

Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter 1 /20

ТОП-50 КРАЩИХ ФОТО ЗЕМЛІ

Не пам'ятаю, де зробив цей знімок, але світло на піках і западинах створює гарний ефект.

Реклама

Найсильніше полярне сяйво за всю місію. Це сталося над Північною Америкою та Канадою. Пекельне збудження, і ми летіли прямо над центром кільця, по всьому тілу швидкі хвилі та пульсації.

Реклама

Західне узбережжя Франції. Від Бордо до Ванна. Здається, що узбережжя тане в Атлантичному океані.

Це може виглядати як картина, але це кольорові поля у Східній Європі.

Я ніколи не був в Австралії, але, побачивши красу пейзажів з космосу, напевно, доведеться придивитися.

Затока Морбіан. Я сумуватиму за його видами з космосу, але постараюся відвідати, коли повернуся на Землю.

Хмари над океаном. Дуже поширений вид з МКС, який ми найчастіше бачимо з висоти 400 км, і все ж таки я ніколи не втомлююся від цього.

Солоні озера на Кримському півострові. Трохи барвистих видів.

Кіліманджаро! Це найвища вершина Африки!

Доха, Катаре, неймовірна архітектура, це видно навіть із космосу!

На материковій частині Франції також є дуже гарна дюна Пілата, вона навіть найбільша у Європі.

Світ, створений Френком Гербертом у романі "Дюна", цілком може виглядати як дюни Сахари.

Хмари розкрилися як квітка, щоб ми могли милуватися цими островами під ними. Дякую, матінко-природа!

Мені подобається глибина, яку світло Місяця надає цій фотографії, ми можемо ясно бачити атмосферу між хмарами та зеленими завитками північного сяйва.

Родючий район у пустельному районі біля річки Амудар'я. Річки несуть воду, а вода приносить життя та їжу.

Дослідження полів у Канаді... це схоже на штрих-код чи якесь сучасне мистецтво, чи, можливо, збій... ні, ми не в Матриці.

Є одна річ, яку я помітив під час місії – сільськогосподарські поля та пасовища бувають різних форм і розмірів.

Прекрасна геометрія між людством та природою в Іспанії.

Вночі кордон між Індією та Пакистаном сяє, як хода світлячків.

Київ. Вид з Космосу.

Ласкаво просимо у вихідні з космосу! Горизонти та хмари.

Узбережжя Намібії так красиво контрастує із синім Атлантичним океаном.

Ще більше шалено красивих пейзажів з Австралії, я бачу фрактали, акварелі та багато іншого!

Дивовижні краєвиди Східної Європи. Поля та міста, здається, заповзли у простори, створені рельєфом.

Це мистецтво чи тест Роршаха? Це озеро в Ірані нагадує мені метелика... а може, вуса?

Ще одне північне сяйво, але це особливе, таке яскраве.

Везувій та Неаполь. Гори завжди ефектніше зняті з невеликого кута, ніж з ідеальної вертикалі, тоді рельєф помітніший.

Здається, що кожне літо супроводжується дикими пожежами. Між пляжами, блискучим морем та чистим небом, які ми спостерігали з космосу, у моїй пам'яті також залишаться ці вогні.

Неможливо говорити про літо, не згадуючи гігантських пожеж... це в Каліфорнії.

Захід сонце надає дуже красиві пастельні тони ландшафту вздовж рік Ріо-Парана і Ріо-Уругвай.

Гібралтарська протока: схоже, Марокко та Іспанія хочуть торкнутися один одного або захистити Середземне море від хвиль.

Що мені робити вночі? Я пробую нові техніки, щоб увічнити та поділитися шоу.

Знову Анди. Цей регіон між Перу, Чилі та Болівією – нескінченне джерело чарівних форм та яскравих фарб.

Неймовірні форми та кольори у пустелі Садівської Аравії.

Річка Сирдарья: звивиста річка нагадує мені клуби диму.

Прекрасний вид на Мексику з космосу.

Мальдіви під пеленою хмари. Ви можете побачити столицю Мале та її аеропорт, а також характерні форми його готелів чи бунгало на березі лагуни.

Ураган Ларрі в Атлантиці, звідси він виглядає вдвічі більше, ніж Іда минулого місяця.

Красивий вир хмар у Середземному морі, хмари над островами, хмари над горами, хмари над морем. Я вже казав, що люблю хмари?

Не знаю, чому його називають Червоним морем, коли воно таке синє!

Декілька високих вершин, освітлених останніми променями сонця, сяють яскравими фарбами, перш ніж їх огорне темрява.

Зоряні візерунки в Сан-Педро-Лимон, Болівія. Ділянки сухих тропічних лісів було розчищено для сільськогосподарських потреб.

Гребля Кархех в Ірані. Мене зачаровують відтінки синього на цих фотографіях, що контрастують із коричневою землею.

Неймовірні пастельні тони Ель-Бурза, неподалік Тегерана.

У сутінках океан купається у теплих тонах сонця.

Дивовижні пейзажі в Австралії: солоні озера посеред країни.

Геогліфи Наски в Перу! Ви не можете побачити їх неозброєним оком із космосу, але я прицілився у потрібне місце.

Узбережжя Танзанії у сонячних променях сяє мільйонами алмазів.

Це, звичайно, Еверест. Одна з вершин, яку складніше виявити з космосу з огляду на неосяжність Гімалаїв.

Важко сказати з упевненістю, але ми летіли над Колумбією, коли я зробив цей знімок, і я думаю, що це може бути Сьєрра-Невада-де-Санта-Марта.