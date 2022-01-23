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Розтанув найбільший у світі айсберг: скільки води потрапило в океан

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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23 січня, 08:27
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Вчені опублікували результати дослідження про життя гігантського айсберга, що відколовся від Антарктиди ще у 2017 році. Він дрейфував у морі три з половиною роки
Найбільший айсберг дрейфував океаном 3,5 років
Найбільший айсберг дрейфував океаном 3,5 років / Фото: Wikipedia

Айсберг A68 вважається шостим за величиною айсбергом, що будь-коли спостерігався на Землі, і найбільшим айсбергом, що плавав в океані 3,5 роки.

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Він відколовся від крижаного щита Ларсена C на Антарктичному півострові у 2017 році. На той момент його площа становила 5800 квадратних кілометрів, що приблизно становить половину площі Закарпатської області.

Айсберг A68. Фото: Wikipedia

З того часу айсберг дрейфував у Південній Атлантиці, де теплі температури та хвилі розбили його на шматки, а потім на ще дрібніші шматочки.

Так виглядав айсберг у липні 2020 року. Фото: Wikipedia

Всього за три місяці айсберг втратив понад 152 мільярди тонн прісної води – цією кількістю води можна заповнити більш як 60 мільйонів басейнів олімпійського розміру!

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Вчені побоювалися, що величезний айсберг вріжеться в острів Південна Джорджія, де мешкають великі популяції пінгвінів та тюленів.

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На щастя, A68 так і не досяг берега – до квітня 2021 року айсберг повністю розтанув неподалік острова Південна Джорджія. Загалом крижаний об'єкт втратив близько 1 трильйона тонн льоду.

Вченим ще належить визначити, які наслідки для місцевої природи принесе танення айсберга, адже він скидав прісну воду в солоне море навколо острова разом із мікроорганізмами, що може вплинути на місцеву флору та фауну, пише livescience.com.

Раніше українські полярники записали, як тюлені обмінюються звуками із "Зоряних воєн". Українські вчені в рамках дослідження тюленів Ведделла у районі станції "Академік Вернадський" записали "спів" цих тварин.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
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