Земля умирает: что увидел астронавт из космоса, изменившее его жизнь навсегда

Французский астронавт Тома Песке дважды побывал с миссиями на Международной космической станции. Он признается, что даже из космоса видно, как человечество уничтожает собственный дом

Человечество уничтожает собственную планету / Фото: Pixabay, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Песке вернулся на Землю в начале ноября, проведя на орбите около 200 дней. Все это время он фотографировал красивые виды нашей родной планеты. Но красота исчезает с каждым днем.

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Песке признался, что после его предыдущего визита в космос в 2016 году последствия деятельности человека стали еще более очевидными: заметно отступили ледники и участились экстремальные погодные явления.

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Человек сам уничтожает свой дом. Фото: Reuters

"Многие последствия деятельности человека можно увидеть из космоса. Некоторые из них связаны с изменением климата, а некоторые – просто загрязнением, например, загрязнением рек или воздуха", – рассказал Песке в интервью CNN.

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Забота об окружающей среде побудила его стать послом доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В качестве астронавта на борту МКС он поддерживал исследования ФАО в области сельскохозяйственных инноваций и методов производства продуктов питания.

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Ограниченные ресурсы в космосе дают возможность смоделировать поведение человека на планете с истощающимися ресурсами. Так что Тома на себе прочувствовал, что может случиться с человечеством, если мы не перестанем уничтожать собственный дом.

Ранее мы писали, что новое изобретение ученых очищает воздух лучше деревьев. В штате Аризона разработали механический лес, поглощающий углерод в тысячи раз эффективнее природных аналогов.

Также мы сообщали, что растаял самый большой в мире айсберг: сколько воды попало в океан. Ученые опубликовали результаты исследования о "жизни" гигантского айсберга, отколовшегося от Антарктиды еще в 2017 году. Он дрейфовал в море три с половиной года.