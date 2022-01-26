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Вчені створили механічний ліс, який очищає повітря краще за натуральне

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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26 січня, 19:49
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У штаті Арізона розробили механічний ліс, що поглинає вуглець у тисячі разів ефективніше за природні.
Живий ліс виявився не таким ефективним, як металевий
Живий ліс виявився не таким ефективним, як металевий / Фото: Pixabay, ASU

"Дерева" є високі вертикальні колони дисків на відстані 5 см один від одного, покриті хімічною смолою і розміщені як стовп або вежа з вінілових пластинок.

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Інженери створять три ферми з вирощування таких "дерев", перша з яких має відкритися в Арізоні наприкінці цього року. Dailymail.

Фото ASU

CO2 потрапляють у бочку, де вона випаровується та поміщається у закрите середовище. "Дерева" зможуть поглинати до 1000 тонн CO2 на день.

З такого лісу можна буде виробляти синтетичне паливо. бензин, дизельне паливо чи гас , або змішувати із "зеленим" воднем – у тому числі, це може підійти і для ракет.

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Нагадаємо, раніше мільярдер Ілон Маск зібрався видобувати CO2 для своїх ракет з повітря.

Також ми писали про те, що вчені знайшли спосіб перетворювати пластикові відходи на паливо .

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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