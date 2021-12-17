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Найяскравіша комета 2021 року та Венера зіллються у космічний дует: хто зможе це побачити

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
17 грудня, 18:30
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У ніч на 18 грудня у нічному небі можна буде спостерігати, як комета Леонарда пройде повз яскраво освітлену зараз Венеру
Комета Леонарда наблизиться до Венери
Комета Леонарда наблизиться до Венери / Фото: Wikipedia, Pixabay

Комета Леонарда У п'ятницю ввечері буде видно з північної півкулі, коли вона пройде біля планети Венери, яку іноді називають "вечірньою зіркою".

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Комету можна побачити невдовзі після заходу сонця у південно-західному небі, дуже низько над горизонтом, пише Space.

Комета буде поруч з Венерою і наблизиться до яскравої планети о 4:00 ранку 18 грудня за Києвом.

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Очікується, що комета подорожуватиме в межах 4,2 млн кілометрів від Венери. Найближче вона підійшла до Землі 12 грудня, пройшовши відстань близько 34 млн кілометрів.

Враховуючи яскравість Венери та її визначне становище у нічному небі, планета може допомогти спостерігачам визначити місцезнаходження комети Леонарда.

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Незабаром після обльоту Венери комета продовжить свою подорож внутрішньою частиною Сонячної системи.

Очікується, що комета наблизиться до Сонця. 3 січня 2022 на відстань 92 мільйони кілометрів, після чого її вже не можна буде побачити з Землі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Венеру відправлять зонд пошукати життя у її хмарах.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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